Dr. Alexander Pupo no puede ejercer en Cuba: A quien hoy me cerró la puerta, mañana le compraré la casa

El médico cubano Alexander Pupo Casas, quien fuera obligado a renunciar al ejercicio de su carrera por sus denuncias contra el Gobierno cubano en redes sociales, declaró en Facebook que oficialmente ha dejado “de ser residente de Neurocirugía”.

“Hoy oficialmente dejo de ser residente de Neurocirugía. Guardaré la bata que bordé yo mismo y el cuño que diseñé a mi gusto. Pondré a buen resguardo mis pinzas, mi monopolar, mi martillo para reflejos, mi diapasón, mi termómetro digital, mi oxímetro, mi estetoscopio y esa minerva que sirvió para sujetar la vida de varias personas cuando lo necesitaron”, comentó.

Además, condena la arbitrariedad del sistema educativo y de las instituciones cubanas cuando expulsan, acosan, o desprestigian a sus estudiantes o trabajadores de acuerdo a sus posiciones políticas:

“Pongo en pausa mi corazón y a todos esos instrumentos que me hicieron feliz cada día salvando vidas hasta que un ser despreciable decidió terminar con mi carrera. Los pongo en pausa pero no los olvidaré ni los apagaré porque sé que los volveré a usar algún día cuando mi Cuba sea libre o cuando en algún otro lugar el médico sea medido por su profesionalidad y no por su pensamiento político. Un mensaje dejaré: a quien hoy me cerró la puerta mañana le compraré la casa".

El Dr. Alexander Pupo es natural de Holguín. Una vez egresado de la Facultad de Ciencias Médicas comenzó su especialidad de Neurocirugía en el Hospital Provincial Ernesto Che Guevara de Las Tunas.

Su domicilio se encuentra a 80 kilómetros del centro donde labora, de ahí que le asignaran una beca estudiantil en la provincia de Las Tunas como lugar de residencia durante el tiempo que demoraba el estudio de su especialidad.

Tras sus denuncias en redes sociales ante situaciones que vive la isla como la apertura de tiendas en MLC, el estilo de vida de los dirigentes, o la aparición de Decretos Leyes que atentan contra el ejercicio de los Derechos Humanos, Pupo Casas fue desalojado de su residencia estudiantil bajo la excusa de “errores administrativos”.

El Dr. Pupo inició un proceso de apelación en la Fiscalía Provincial de Las Tunas para que se corrigiera la arbitrariedad y se le reasignara la beca, sin embargo, este trámite no procedió porque el organismo no encontró “ninguna irregularidad en el proceso”.

El pasado mes de septiembre, Pupo Casas renunció a su trabajo como sanitario del hospital de Las Tunas ante presiones, amenazas de posibles sanciones, acoso y una férrea campaña de desprestigio liderada por la Dra. Lisset Ponce de León Norniella.

Este martes 28, el Dr. Pupo ha dejado de ser oficialmente un residente de la especialidad de Neurocirugía en la provincia de Las Tunas.