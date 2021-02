Carolina Barrero comparte imagen de Martí por la que la Seguridad del Estado la amenaza: "Esto no es desorden público"

La Seguridad del Estado amenazó a la joven historiadora de arte Carolina Barrero con acusarla por un delito de “Clandestinidad de impresos” contra el desorden público, contemplado en el artículo 210 del Código Penal Cubano.

La amenaza intenta convertir en un delito una impresión sobre papel de una bella imagen de Martí cubierto de estrellas con la que la joven quería homenajear el natalicio del Apóstol el pasado 28 de enero.

“La seguridad del estado me acusa por esta imagen impresa. Es un Martí hecho de estrellas, con el trazo de la ternura y del ensueño. No hay una pizca de ofensa en ese dibujo, es todo respeto e ilusión. Este impreso no es desorden público, es una apología del héroe y del poeta”, escribió la historiadora de arte en Facebook, donde también compartió la ilustración del patriota.

Las autoridades la encontraron en sus manos después de haber reprimido la manifestación pacífica del pasado 27 de enero frente al MINCULT, en la que Carolina Barrero fue maltratada junto a otros 21 manifestantes por parte de la policía cubana y donde el ministro de Cultura Alpidio Alonso cometió la agresión física que ha provocado una campaña para exigir su dimisión por parte de la comunidad artística nacional.

“La Clandestinidad de Impresos, delito que me imputa la agente de la Seguridad del Estado “Kenia”, está descrito en el artículo 210 del Código Penal Cubano como un delito contra el desorden público, impreso, difundido y transportado en la clandestinidad”, agregó Barrero.

Este jueves 4 de febrero, la joven permaneció más de 8 horas desaparecida mientras fue arrestada e interrogada por la policía política, después de haber entregado, un día antes, junto a la curadora Solveig Font, una carta a la Asamblea Nacional firmada por más de 1000 artistas e intelectuales cubanos para exigir la destitución de Alpidio Alonso.

Desde entonces, la Seguridad del Estado sigue acosando a Carolina Barrero, hasta llegar al punto de amenazarla por un delito que básicamente intenta criminalizar el hecho de portar una obra de arte.

Barrero argumentó que la Seguridad del Estado estaba intentando construir un caso sin fundamentos legales y que no pretendía dejarse intimidar por la amenaza:

“Si me van a construir un caso de esto para meterme presa en un juicio sumario que lo hagan, pero que les quede claro, no me van a chantajear ni amenazar con la construcción de un supuesto delito. Se los dije ayer, no me he ocultado para hacerla, la imprimiría mil veces”, concluyó la valiente joven.

Carolina Barrero es graduada summa cum laude de Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en 2013. En 2015 obtuvo un Máster en Administración de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad Complutense de Madrid y realizó sus prácticas en El Museo del Prado de la capital española. Sus textos han aparecido en publicaciones especializadas cubanas y extranjeras, y sus ideas son muy apreciadas entre la comunidad artística cubana.