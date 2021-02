Prueba de ADN ubica los ancestros de Celia Cruz en una etnia africana

Una prueba de ADN de la empresa African Ancestry, dedicada a la búsqueda ancestral a través de la información genética, ubicó los ancestros de la mítica cantante cubana Celia Cruz en la etnia africana Balanta, de Guinea Bissau.

Se trata de una de las mayores comunidades que también ha dotado de una lengua a ese país, según resalta un despacho de la agencia EFE.

Fue la línea materna de la artista, la que condujo a los investigadores de la empresa hasta la etnia de la nación africana. African Ancestry, fundada en 2003 y con sede en Washington DC, dijo en un comunicado que fue una manera de honrar a la destacada cantante.

“Para nosotros es un momento emocionante, porque Celia Cruz adoptó plenamente su herencia africana en su vida y su música, lo que es bastante innovador para su época”, expresó Gina Paige, presidenta y cofundadora de African Ancestry.

“Ahora sabemos que ella pertenece a la comunidad Balanta (conocida como "aquellos que resisten") y nos enorgullece celebrar su legado de esta manera sin precedentes”, afirmó Paige.

Linda Becquer Pritchett, sobrina de Celia Cruz y residente en Georgia, Estados Unidos, dijo en redes sociales: “Muy interesante saber de dónde vino mi ascendencia africana”.

Fue Celia Cody, otra sobrina y tocaya de Cruz, quien ofreció su ADN a través de un simple hisopado en la mejilla, explica el comunicado, como parte de la campaña "Remember Who You Are" (Recuerda quién eres), de la referida empresa.

La etnia Balanta actualmente representa el 30 % de la población de Guinea Bisseau, que en 2011 era de 1 683 000 habitantes. Las otras etnias que componen el país son Fula (20 %), Manjace (14 %), Mandinga (13 %) y Papd.

Descubierta en 1446 por el explorador luso Nuno Tristão, la República de Guinea Bissau está situada en África Occidental y limita al norte con Senegal, al este y sur con Guinea Conakry y al oeste con el Océano Atlántico. Su idioma oficial es el portugués y cuenta con 19 lenguas locales.

En su música, Celia Cruz, una prominente representante de la cultura cubana en el exilio, solía incorporar elementos de música africana. La “reina de la salsa”, que en su prolífera carrera obtuvo un total de cuatro premios Grammy, cinco Grammy Latinos y millones de discos vendidos en todo el mundo, falleció en Nueva Jersey a los 77 años, en 2003.

La artista, nacida en La Habana, abandonó Cuba en 1960, solo un año después del triunfo de la revolución liderada por el fallecido dictador Fidel Castro, y fue una acérrima detractora del castrismo. Se exilió en Estados Unidos tras una salida a México, donde actuó con la "Sonora Matancera". Actualmente, su figura es un icono mundial de la música latina.