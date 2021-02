Alexis Valdés presume orgulloso el talento de su hija América para la pintura

El comediante, presentador, actor y director cubano Alexis Valdés continúa revelando orgullosamente los talentos de su hija, América Valdés, mostrando esta vez una pintura de la joven.

“Mi hija América Valdés no para de sorprenderme. Cuántos talentos. Y cuánto valor para lanzarse a ponerlos a prueba”, publicó el artista en redes sociales.

“Hoy pintó este cuadro. Se llama Lucía y el Mar, basado en una foto que les hizo a Claudia y a Lucía. Te amo, hija. Eres algo muy especial!! Soy un padre orgulloso!!”, expresó desde su cuenta de Instagram al describir la imagen donde se representa a su esposa y otra de sus hijas, Lucía Valdés.

En ocasiones anteriores, Alexis ha destacado otras aptitudes de su hija mayor, como la que ostenta para el canto. En diciembre de 2020, se estrenó un videoclip donde ella interpretó junto al músico Eliades Ochoa el emblemático bolero “Dos gardenias”.

La joven de 18 años ya había impresionado con su voz en 2018, cuando Ochoa visitó a Valdés y su familia en Miami, y en una descarga informal los seguidores del comediante pudieron apreciar la calidad en la voz de su hija.

A principios de año, también se unió al trovador cubano Pavel Urquiza para interpretar “If Only for One Night”, un tema compuesto en 1978 por Brenda Russell.

“Fue un placer hacer esta gran canción con América Valdés, un gran talento que va creciendo. De tal palo tal astilla”, celebró Urquiza en su perfil de Facebook.

América Valdés es fruto de la relación del artista cubano con la actriz española de origen chileno Paulina Gálvez, de quien se divorció en el año 2009 y con quien también tiene un hijo varón llamado Leonardo.

De igual modo, América ha mostrado tener incluidos en su arsenal artístico recursos para la actuación, motivo por el cual fue escogida en un casting el año pasado para trabajar en una serie mexicana.

“Para los que me preguntan qué hago en México D.F. he venido porque mi hija América Valdés va a hacer una serie como actriz. Será su primer trabajo actoral y la eligieron en un casting. Anda probando vestuarios. Va a trabajar con grandes actores mexicanos, entre ellos Humberto Zurita. Y yo estoy muy feliz por ella”, expresó su padre entonces.

Otra de las facetas conocidas de la joven es el modelaje, llegando a posar para la prestigiosa revista Vogue. Sus imágenes en Instagram son constantemente elogiadas por sus seguidores, quienes suelen resaltar su belleza y sensualidad.

