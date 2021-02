Destituyen al director de Salud en Santiago de Cuba en medio de la crisis por coronavirus

El director de Salud Pública de Santiago de Cuba, Guillermo Mora García, fue destituido de su cargo la pasada semana, en medio de una fuerte crisis por coronavirus en la provincia.

El periódico local Sierra Maestra publicó el sábado una lacónica nota informativa al final de su versión impresa, para dar a conocer el nombramiento de María Eugenia García Céspedes como nueva directora provincial de Salud, a propuesta del Consejo de Gobierno de la provincia.

García Céspedes, de 53 años, se desempeñaba como jefa de Atención Médica Provincial, tiene experiencia en la docencia y cumplió misiones en Zambia y Etiopía.

Versión impresa del periódico Sierra Maestra

La nota ni siquiera hace mención de Mora García, que se desempeñaba en el cargo desde 2016, ni explica las razones del cambio; sin embargo, se produce en medio del peor momento de la pandemia de coronavirus en la provincia, un descontrol en la propagación del dengue y varias alusiones a la desatinada gestión del exdirector de Salud en los medios locales.

En enero, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, hizo referencia al aumento de casos y fallecimientos por coronavirus en Santiago de Cuba, a la demora en los resultados de las pruebas de PCR y al acceso tardío de algunos enfermos a los centros de salud con deficiencias en las pesquisas diarias.

A principios de año, las autoridades de Santiago de Cuba ordenaron nuevas medidas de emergencia, como toque de queda y aumento de multas, ante el fuerte rebrote que comenzó a experimentar la provincia.

En un primer momento, las autoridades provinciales atribuyeron el aumento de los casos a la llegada de viajeros y a las fiestas de fin de año, pero a finales de enero, el ministro Portal Miranda indicó que la situación en Santiago se había convertido en transmisión autóctona vinculada a focos abiertos.

El director provincial de Higiene y Epidemiología, Ricardo Manet, indicó a la prensa oficialista cubana que en este rebrote ha habido un incremento de la cantidad de pacientes graves, críticos y de los fallecidos. El notable aumento de casos se debe a la demora en el procesamiento de los PCR y las complicaciones de los pacientes a la existencia de padecimientos crónicos como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial.

En redes sociales, también se cuestionan los centros de aislamiento santiagueros, en los cuales hay mala calidad y retraso en la comida de los pacientes, entre los que se incluyen niños pequeños, y la demora de la realización de PCR.

"El primer día no hubo almuerzo ni nos preguntaron, me dieron una cama y en la noche una comida insoportable. Nunca nadie me tomó la temperatura ni la presión arterial, estaba tirado en un cuarto y solo salía a comer, me daba fiebre todos los días y de eso no se enteró nadie", contó a principios de febrero el santiaguero Antonio García Mayet.

En mayo pasado, el director del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas, Dr. Andrés Lamas Acevedo, fue suspendido de su cargo luego de que más de 40 personas se infectaran durante un brote de coronavirus en ese centro.

Poco antes, el ministro de Salud Pública había destituido a la directora del hospital habanero Salvador Allende, Mylene Vázquez Martínez, y a uno de los vicedirectores, tras una visita sorpresa en la que salieron a la luz las deficiencias del servicio de terapia intensiva.