Régimen cubano envía cinco nuevas ambulancias a Pinar del Río mientras el sistema sanitario agoniza

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El régimen cubano anunció el envío de cinco nuevas ambulancias a la provincia de Pinar del Río para reforzar el sistema de urgencias médicas, según publicó en Facebook la Dirección Provincial de Salud de ese territorio.

La entrega llega en un contexto de colapso estructural del sistema sanitario cubano, donde las denuncias de pacientes y familiares que esperan ambulancias durante horas —a veces sin que lleguen— se han convertido en una constante en toda la isla.

La institución oficial describió los vehículos —del fabricante chino Dongfeng— como «modernas ambulancias» y calificó el aporte como «un paso significativo en el empeño por garantizar respuestas más rápidas y efectivas ante emergencias, accidentes y traslados de pacientes que requieren cuidados especializados».

Sin embargo, la realidad que enfrentan los cubanos desmiente ese optimismo oficial. El propio ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoció que Cuba solo dispone del 39,6% de las ambulancias necesarias para atender emergencias médicas, un déficit superior al 60%, según su balance anual sobre 2022.

En Matanzas, por ejemplo, solo funcionaban 16 de las 54 ambulancias requeridas —menos de un tercio de la flota mínima necesaria— según datos de enero de este año.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, declaró en febrero que el sistema sanitario cubano estaba «al borde del colapso», atribuyendo el deterioro a los apagones, la falta de combustible y el envejecimiento del parque automotor sanitario.

Un directivo del MINSAP, Abel González Palmero, llegó a reconocer que los tiempos de espera por una ambulancia podían superar las cinco horas en algunos casos.

Las consecuencias de ese déficit han sido letales. En abril, Alexis Rosales Aldama murió en Santiago de Cuba tras esperar más de cuatro horas una ambulancia que no llegó a tiempo. Su esposa, Nelsy Betancourt Tamayo, denunció: «Mi esposo murió esperando una ambulancia». El hospital alegó que la unidad no podía salir hasta completar cuatro pacientes por problemas de combustible.

En enero, un expolicía de 42 años, Yordanis Beltrán Beltrán, murió en Santiago de Cuba tras más de dos horas de espera por atención médica y ambulancia.

Pinar del Río no es ajena a esa crisis. En febrero, la provincia ya había implementado recortes drásticos en la atención médica por la crisis energética y la escasez de combustible: reducción del servicio de Medibus, posposición de cirugías electivas, consultas comunitarias solo quincenales y priorización de hemodiálisis en centros cercanos para evitar traslados.

Esa misma provincia había recibido tres ambulancias en febrero, parte de un lote de 50 unidades importadas por el MINSAP y asignadas a Consolación del Sur, la cabecera provincial y Sandino.

El gobierno ha intentado tapar el déficit con compras puntuales: en diciembre de 2023 anunció la adquisición de 99 ambulancias; en enero de este año compró 50 unidades adicionales; en febrero incorporó 25 ambulancias eléctricas chinas de la marca Foton, destinadas principalmente a La Habana.

Las cinco nuevas unidades enviadas a Pinar del Río representan, en ese contexto, otro parche puntual ante un déficit estructural que 67 años de dictadura comunista han dejado sin solución, mientras Naciones Unidas activó en abril un plan humanitario de 94,1 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria y alimentaria en Cuba.