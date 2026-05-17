Gobierno cubano intenta maquillar crisis sanitaria con seis nuevas ambulancias en Holguín

Holguín recibe seis ambulancias Dongfeng para mejorar su sistema de emergencias, en medio de un grave déficit a nivel nacional. El plan incluye futuras incorporaciones eléctricas, pero la crisis persiste.

Sábado, 16 Mayo, 2026 - 19:51

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Los tiempos de espera por una ambulancia en Cuba pueden superar las cinco horas en algunos casos © periódico ¡Ahora!
Los tiempos de espera por una ambulancia en Cuba pueden superar las cinco horas en algunos casos Foto © periódico ¡Ahora!

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El sistema de salud de la provincia de Holguín recibió seis nuevas ambulancias con equipamiento de apoyo vital avanzado, las cuales serán distribuidas entre igual número de municipios del territorio nororiental de Cuba.

Los vehículos son de la marca china Dongfeng, con una autonomía de ocho kilómetros por litro de combustible, e ingresarán en servicio en los municipios de Holguín, Báguanos, Cueto, Banes, Calixto García y Rafael Freyre, informó este viernes el periódico oficial ¡Ahora!

La entrega forma parte de un plan mayor del Ministerio de Salud Pública para 2026, que contempla además la incorporación de cuatro ambulancias eléctricas y una adicional de combustión para el territorio holguinero.

La noticia llega en momentos cuandp Pinar del Río recibió cinco ambulancias del mismo fabricante para reforzar su sistema de urgencias, lo que evidencia una distribución escalonada de vehículos sanitarios por provincias en las últimas semanas.

Estas entregas puntuales, sin embargo, contrastan con la magnitud del déficit estructural que el propio Ministerio de Salud Pública ha reconocido. Cuba solo dispone de 39,6 % de las ambulancias necesarias a nivel nacional.

En Matanzas, a inicios de año, solo operaban 16 de las 54 ambulancias requeridas, menos de un tercio de la flota mínima necesaria.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, declaró en febrero ante el Parlamento que el sistema sanitario cubano estaba "al borde del colapso", agravado por apagones de hasta veinte horas diarias, falta de combustible y envejecimiento del parque automotor.

Un directivo del Minsap llegó a reconocer que los tiempos de espera por una ambulancia podían superar las cinco horas en algunos casos, una realidad que ha cobrado vidas.

En abril, el ciudadano Alexis Rosales Aldama murió en Santiago de Cuba tras esperar más de cuatro horas una ambulancia; el hospital alegó que la unidad no podía salir hasta completar cuatro pacientes por falta de combustible.

En enero, Yordanis Beltrán Beltrán, expolicía de 42 años, murió también en Santiago de Cuba tras más de dos horas de espera sin recibir atención médica.

El régimen ha intentado paliar el déficit con compras puntuales, 50 ambulancias en enero de 2026, 25 eléctricas de la marca Foton en febrero, y los lotes Dongfeng distribuidos en abril y mayo entre varias provincias.

Ante la magnitud de la crisis, la ONU activó en marzo de 2026 un plan humanitario de emergencia de 94,1 millones de dólares para atender a cerca de dos millones de cubanos en 63 municipios, mientras el director general de la Organización Mundial de la Salud calificó la situación sanitaria de la isla de "profundamente preocupante".

Preguntas Frecuentes sobre el Sistema de Ambulancias en Cuba

CiberCuba te lo explica:

¿Cuántas nuevas ambulancias recibió Holguín y cómo se distribuirán?

Holguín recibió seis nuevas ambulancias con equipamiento de apoyo vital avanzado, las cuales se distribuirán entre los municipios de Holguín, Báguanos, Cueto, Banes, Calixto García y Rafael Freyre. Esta entrega forma parte de un plan del Ministerio de Salud Pública para reforzar el sistema de emergencias en 2026.

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¿Cuál es el estado actual del sistema de ambulancias en Cuba?

El sistema de ambulancias en Cuba enfrenta un déficit significativo, ya que solo dispone del 39,6 % de las ambulancias necesarias para atender emergencias médicas a nivel nacional. Este déficit ha llevado a situaciones críticas como largos tiempos de espera y falta de atención médica oportuna, lo que ha causado muertes evitables.

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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para mejorar el sistema de ambulancias?

El gobierno cubano ha estado comprando ambulancias de manera escalonada como parte de un esfuerzo por mitigar el déficit. En 2026, se han adquirido 50 ambulancias en enero, 25 eléctricas en febrero, y se han distribuido lotes adicionales en abril y mayo. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para cubrir la demanda, y la crisis del sector sanitario sigue siendo grave.

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¿Cómo afecta la crisis energética a la operación de ambulancias en Cuba?

La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones prolongados y escasez de combustible, ha afectado gravemente la operación de ambulancias. En algunos casos, las ambulancias no pueden salir hasta completar varios pacientes debido a la falta de combustible, lo que ha resultado en tiempos de espera peligrosamente largos y ha comprometido la atención médica oportuna.

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