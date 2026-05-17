Gobierno cubano intenta maquillar crisis sanitaria con seis nuevas ambulancias en Holguín

Los tiempos de espera por una ambulancia en Cuba pueden superar las cinco horas en algunos casos

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El sistema de salud de la provincia de Holguín recibió seis nuevas ambulancias con equipamiento de apoyo vital avanzado, las cuales serán distribuidas entre igual número de municipios del territorio nororiental de Cuba.

Los vehículos son de la marca china Dongfeng, con una autonomía de ocho kilómetros por litro de combustible, e ingresarán en servicio en los municipios de Holguín, Báguanos, Cueto, Banes, Calixto García y Rafael Freyre, informó este viernes el periódico oficial ¡Ahora!

La entrega forma parte de un plan mayor del Ministerio de Salud Pública para 2026, que contempla además la incorporación de cuatro ambulancias eléctricas y una adicional de combustión para el territorio holguinero.

La noticia llega en momentos cuandp Pinar del Río recibió cinco ambulancias del mismo fabricante para reforzar su sistema de urgencias, lo que evidencia una distribución escalonada de vehículos sanitarios por provincias en las últimas semanas.

Estas entregas puntuales, sin embargo, contrastan con la magnitud del déficit estructural que el propio Ministerio de Salud Pública ha reconocido. Cuba solo dispone de 39,6 % de las ambulancias necesarias a nivel nacional.

En Matanzas, a inicios de año, solo operaban 16 de las 54 ambulancias requeridas, menos de un tercio de la flota mínima necesaria.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, declaró en febrero ante el Parlamento que el sistema sanitario cubano estaba "al borde del colapso", agravado por apagones de hasta veinte horas diarias, falta de combustible y envejecimiento del parque automotor.

Un directivo del Minsap llegó a reconocer que los tiempos de espera por una ambulancia podían superar las cinco horas en algunos casos, una realidad que ha cobrado vidas.

En abril, el ciudadano Alexis Rosales Aldama murió en Santiago de Cuba tras esperar más de cuatro horas una ambulancia; el hospital alegó que la unidad no podía salir hasta completar cuatro pacientes por falta de combustible.

En enero, Yordanis Beltrán Beltrán, expolicía de 42 años, murió también en Santiago de Cuba tras más de dos horas de espera sin recibir atención médica.

El régimen ha intentado paliar el déficit con compras puntuales, 50 ambulancias en enero de 2026, 25 eléctricas de la marca Foton en febrero, y los lotes Dongfeng distribuidos en abril y mayo entre varias provincias.

Ante la magnitud de la crisis, la ONU activó en marzo de 2026 un plan humanitario de emergencia de 94,1 millones de dólares para atender a cerca de dos millones de cubanos en 63 municipios, mientras el director general de la Organización Mundial de la Salud calificó la situación sanitaria de la isla de "profundamente preocupante".