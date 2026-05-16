Incorporarán 200 vehículos eléctricos para pacientes de hemodiálisis en plena debacle energética en Cuba

Cuba apuesta por vehículos eléctricos para pacientes de hemodiálisis en medio de la crisis del transporte

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El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció este viernes la llegada al país de 200 vehículos eléctricos destinados a respaldar el traslado de personas con tratamientos de hemodiálisis en todas las provincias, junto con 20 nuevos ómnibus para la transportación interprovincial.

El anuncio se produjo en el marco de una conferencia de prensa en la que el titular del sector informó simultáneamente sobre recortes drásticos en los servicios de transporte público a partir del 17 de junio, por la escasez de combustible que atraviesa la isla.

Captura de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

Rodríguez reconoció a través de su perfil de Facebook que la incorporación de estos vehículos "debía haber sido la buena noticia" del día, pero quedó opacada por los recortes que anunció al mismo tiempo.

"Esos vehículos respaldarán la transportación de personas que mucho lo necesitan, incluyendo aquellos que su vida depende de tratamientos sistemáticos para los que deben desplazarse a instalaciones de salud en no pocas ocasiones distantes de sus hogares", afirmó el funcionario.

El ministro también admitió que "molesta que lleguen en momentos en que se reducen los servicios de transportación pública de pasajeros por la escasez de combustible".

Captura de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

Los 200 vehículos eléctricos se incorporan con estaciones de carga y servicios de postventa incluidos, según precisó Rodríguez en su publicación.

La medida responde a una crisis humanitaria documentada desde inicios de 2026. Más de 3,000 pacientes con insuficiencia renal crónica dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis en 57 unidades distribuidas por todo el país, y el colapso del transporte sanitario estatal por falta de combustible puso sus vidas en riesgo directo.

Desde febrero, familiares y pacientes denunciaron en provincias com Las Tunas, Granma, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Villa Clara, que los taxis priorizados para este servicio estaban paralizados, lo cual obliga a las personas a costear traslados de hasta 500 pesos por viaje o a ser internados en hospitales sin condiciones adecuadas.

En Pinar del Río, de 181 pacientes en hemodiálisis, 108 fueron ingresados en centros cercanos para reducir traslados y ahorrar combustible.

El escritor Alexander Aguilar López, paciente de hemodiálisis en la provincia de Granma, denunció en marzo que "los autos de los líderes continúan circulando", mientras el Estado dejó de garantizar el transporte de los enfermos.

El anuncio llega en el peor momento de la crisis energética cubana. El ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy, admitió el miércoles que Cuba no tiene "nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante".

El martes el déficit de generación eléctrica alcanzó un récord anual de 2,113 MW, con solo 1,230 MW disponibles, frente a una demanda de 3,250 MW.

Venezuela interrumpió sus envíos de petróleo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, México suspendió prácticamente sus suministros en enero, y el único alivio temporal fue un cargamento ruso de 730,000 barriles llegado el 31 de marzo que se agotó a inicios de mayo.

En ese contexto, este viernes también se anunció que las frecuencias de ómnibus, trenes y el ferry se reducirán a partir del 17 de junio, con salidas interprovinciales limitadas a tres frecuencias semanales entre La Habana y las cabeceras provinciales, y una sola salida semanal hacia Manzanillo y Baracoa.

El propio Rodríguez Dávila advirtió que la profundización o reversión de los recortes "dependerá de la disponibilidad de combustible que podamos tener en las próximas semanas".