Incorporarán 200 vehículos eléctricos para pacientes de hemodiálisis en plena debacle energética en Cuba

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El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció este viernes la llegada al país de 200 vehículos eléctricos destinados a respaldar el traslado de personas con tratamientos de hemodiálisis en todas las provincias, junto con 20 nuevos ómnibus para la transportación interprovincial.
El anuncio se produjo en el marco de una conferencia de prensa en la que el titular del sector informó simultáneamente sobre recortes drásticos en los servicios de transporte público a partir del 17 de junio, por la escasez de combustible que atraviesa la isla.
Rodríguez reconoció a través de su perfil de Facebook que la incorporación de estos vehículos "debía haber sido la buena noticia" del día, pero quedó opacada por los recortes que anunció al mismo tiempo.
"Esos vehículos respaldarán la transportación de personas que mucho lo necesitan, incluyendo aquellos que su vida depende de tratamientos sistemáticos para los que deben desplazarse a instalaciones de salud en no pocas ocasiones distantes de sus hogares", afirmó el funcionario.
El ministro también admitió que "molesta que lleguen en momentos en que se reducen los servicios de transportación pública de pasajeros por la escasez de combustible".
Los 200 vehículos eléctricos se incorporan con estaciones de carga y servicios de postventa incluidos, según precisó Rodríguez en su publicación.
La medida responde a una crisis humanitaria documentada desde inicios de 2026. Más de 3,000 pacientes con insuficiencia renal crónica dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis en 57 unidades distribuidas por todo el país, y el colapso del transporte sanitario estatal por falta de combustible puso sus vidas en riesgo directo.
Desde febrero, familiares y pacientes denunciaron en provincias com Las Tunas, Granma, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Villa Clara, que los taxis priorizados para este servicio estaban paralizados, lo cual obliga a las personas a costear traslados de hasta 500 pesos por viaje o a ser internados en hospitales sin condiciones adecuadas.
En Pinar del Río, de 181 pacientes en hemodiálisis, 108 fueron ingresados en centros cercanos para reducir traslados y ahorrar combustible.
El escritor Alexander Aguilar López, paciente de hemodiálisis en la provincia de Granma, denunció en marzo que "los autos de los líderes continúan circulando", mientras el Estado dejó de garantizar el transporte de los enfermos.
El anuncio llega en el peor momento de la crisis energética cubana. El ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy, admitió el miércoles que Cuba no tiene "nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante".
El martes el déficit de generación eléctrica alcanzó un récord anual de 2,113 MW, con solo 1,230 MW disponibles, frente a una demanda de 3,250 MW.
Venezuela interrumpió sus envíos de petróleo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, México suspendió prácticamente sus suministros en enero, y el único alivio temporal fue un cargamento ruso de 730,000 barriles llegado el 31 de marzo que se agotó a inicios de mayo.
En ese contexto, este viernes también se anunció que las frecuencias de ómnibus, trenes y el ferry se reducirán a partir del 17 de junio, con salidas interprovinciales limitadas a tres frecuencias semanales entre La Habana y las cabeceras provinciales, y una sola salida semanal hacia Manzanillo y Baracoa.
El propio Rodríguez Dávila advirtió que la profundización o reversión de los recortes "dependerá de la disponibilidad de combustible que podamos tener en las próximas semanas".
Preguntas frecuentes sobre el transporte en Cuba y los vehículos eléctricos para hemodiálisis
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos vehículos eléctricos se incorporarán para el transporte de pacientes de hemodiálisis en Cuba?
Se incorporarán 200 vehículos eléctricos destinados al transporte de pacientes que requieren tratamientos de hemodiálisis en todas las provincias de Cuba. Esta medida busca aliviar la crisis de transporte que afecta a estos pacientes debido a la escasez de combustible en el país.
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¿Por qué es necesaria la incorporación de vehículos eléctricos en el sistema de salud cubano?
La incorporación de vehículos eléctricos es necesaria debido a la crisis de combustible que ha colapsado el transporte público en Cuba. Esta situación afecta especialmente a pacientes que dependen de tratamientos periódicos como la hemodiálisis, poniendo en riesgo sus vidas. Los nuevos vehículos ayudarán a garantizar el acceso a estos tratamientos esenciales.
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¿Qué otras medidas se están tomando para enfrentar la crisis del transporte en Cuba?
Además de la incorporación de vehículos eléctricos para el sector de salud, el gobierno cubano ha anunciado recortes drásticos en los servicios de transporte público para ahorrar combustible. Esto incluye reducir las frecuencias de ómnibus, trenes y ferris. También se ha priorizado el traslado de pacientes y personal médico, pero la situación sigue siendo crítica debido a la falta de soluciones estructurales.
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¿Cuál es la situación actual del transporte de pacientes de hemodiálisis en Cuba?
La situación es crítica, ya que el colapso del transporte sanitario estatal debido a la falta de combustible ha obligado a pacientes y sus familias a buscar alternativas costosas o a permanecer internados en hospitales sin condiciones adecuadas. Esto ha aumentado el riesgo para los más de 3,000 pacientes con insuficiencia renal crónica que dependen de las sesiones de hemodiálisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.