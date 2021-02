Artistas cubanos proponen una "huelga de arte" como respuesta a la represión y difamación gubernamentales

El duo de artistas cubanos formado por Teresa Ayuso y Juan Luis Morales (conocido como Atelier Morales) ha propuesto en las redes sociales una "huelga de arte" como respuesta a la represión gubernamental y la campaña de difamación emprendida por el gobierno cubano contra los creadores independientes en la isla.

"Ante tanta represión con los artistas independientes en Cuba. Ante tanta difamación de los medios de prensa y TV oficiales del gobierno de Cuba. Ante tanto silencio cómplice de las instituciones culturales que deben defender a los artistas cubanos (Mincult, Uneac, AHS, ICAIC, Museos, Galerías, UPEC, Casas de cultura, Fundación Lam, Bienal de La Habana, Artex, ACCA, Casa de las Américas, UNAICC, Upec, etc, etc). Visto que las instituciones gubernamentales culturales en Cuba no reconocen ni respetan a los artistas y espacios independientes en la Isla, entonces: Convocamos a todos los artistas y profesionales de la cultura cubana, dentro y fuera de la isla, participar a una HUELGA DE ARTE en todas las INSTITUCIONES Culturales gubernamentales de CUBA", dice la convocatoria.

"Si eres artista plástico independiente: No participes en ninguna exposición en galerías, museos y salas de exposiciones de una institución gubernamental en Cuba. Si eres artista músico, actor o de danza independiente: No participes en ningún concierto o espectáculo en salas, teatros y escenarios de una institución gubernamental de cultura en Cuba. Si eres artista de la cinematografía, televisión y radio independiente: No participes en ningún programa, producción, serie o filme, de una institución gubernamental de Cultura. Si eres artista del mundo de las letras independiente: No participes en ninguna publicación de una institución gubernamental de Cultura en Cuba", continúa el llamamiento.

"La huelga tomará fin el día que se respete totalmente y sin condiciones ni censura, sin difamaciones ni arrestos arbitrarios; a los artistas y espacios independientes en toda la Isla. No hay que hacer listas, ni firmas, ni diálogos, que cada artista asuma su responsabilidad", concluye el texto divulgado, que ha circulado profusamente en las redes sociales y por redes de mensajería.

Ayuso y Morales, arquitectos de formación y residentes en París desde el año 1993, tienen una amplia y reconocida obra que indaga sobre la memoria y el patrimonio abandonado de la isla. Entre sus series más conocidas figuran Bohíos (2003), Los ingenios (2004), Los balnearios (2007) y Varaderos (2017), entre otras. Desde Francia han conseguido llevar su obra a las bienales, colecciones y más reconocidas galerías de Ciudad de México, Los Ángeles o Londres.

El contexto de esta singular convocatoria a una "huelga de arte" es la reacción del gobierno cubano ante los reclamos de mayor libertad protagonizados desde hace meses por un grupo de jóvenes artistas en la isla.

En dos convocatorias sucesivas, el 27 de noviembre del 2019 y el pasado 27 de enero, varios artistas que piden diálogo al gobierno y el cese de la represión se han concentrado en las afueras del Ministerio de Cultura, en La Habana.

El 27 de enero, un grupo de funcionarios del MINCULT, encabezado por el Ministro Alpidio Alonso, agredió directamente a los manifestantes, que fueron detenidos con violencia por la Seguridad del Estado y conducidos a una estación de policía, donde los sometieron a interrogatorios.

La respuesta del gobierno cubano ha sido, además de la represión policial, iniciar a una campaña de desprestigio sin derecho a réplica contra varios de estos artistas en la televisión oficialista y medios de la propaganda gubernamental en internet.

La estrategia mediática oficial también intenta subordinar el conflicto de los artistas con el Estado cubano al diferendo político entre EE.UU. y Cuba, criminalizando a los artistas que disienten y calificándolos, incluso, de "agentes al servicio de una potencia extranjera".

La semana pasada, el grupo de participantes de la protesta pacífica del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura presentó un recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el fin de iniciar el proceso de Revocación de Mandato del Diputado Alpidio Alonso Grau, actual ministro de Cultura, tras los comportamientos violentos contra el grupo que exigía un diálogo con la institución.