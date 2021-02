Ex directora de la Bienal de La Habana cuestiona campaña contra Tania Bruguera: es una “demostración de ignorancia”

La historiadora y crítico de arte Llilian Llanes, quien fuera la fundadora de la Bienal de La Habana y del Centro Wifredo Lam, publicó un mensaje en redes sociales en el que sale en defensa de Tania Bruguera, a la que considera una artista intelectualmente madura, consecuente con sus ideas y que ocupará un lugar en la historia del arte cubano.

“Han pasado varios días desde el infortunado reportaje sobre la artista Tania Bruguera presentado en el horario estelar de la Televisión cubana”, comienza diciendo el mensaje de la doctora en Historia del Arte, reconociendo abiertamente como desafortunada la difamación sobre cualquier persona en los medios oficialistas, pero considerando como ignorancia la decisión de descalificar a una artista cubana mundialmente reconocida.

“Si los ‘méritos’ que se le atribuyen en su activismo político han sido considerado suficientes para darle tal protagonismo en el principal medio destinado a crear los estados de opinión en la población de todo el país, no es un tema que ocupe mi atención; sí los es, el despropósito que significó el burdo intento de descalificaría como artista”, manifestó quien fuera una de las más altas funcionarias de la cultura nacional y continúa siendo una personalidad y voz autorizada en las artes plásticas a nivel internacional.

“Gústele o no a quienes hicieron dicho reportaje, es una evidente demostración de su ignorancia sobre el desarrollo de las artes plásticas en Cuba. Tania Bruguera es una artista de cuya labor creadora, por mucho tiempo y con toda razón, el país se ha sentido orgulloso”, afirmó la responsable de la creación de la Bienal de La Habana.

Llanes, quien fuera el motor impulsor del mayor evento de las artes plásticas cubanas, sostuvo que la obra de Tania, desde su época de estudiante hasta la actualidad, ha sido consecuente con la madurez intelectual de la artista y sus preocupaciones estéticas y sociales que han ido evolucionando con el paso de los años. “De su consecuencia sabemos todos los que la conocemos desde sus años de estudiante. Y desde entonces, quienes hemos formado parte de la escena artística nacional sabemos que no ha cambiado, en términos de sinceridad con lo que piensa”.

Invitada a la 5ta y 6ta Bienal de La Habana, Tania Bruguera es una artista más que conocida por la que fuera una de las funcionarias con más poder en la institución “arte cubano”, una especie de mecenas del “humanismo revolucionario”.

Surgida en la década de los 90, calientes todavía las históricas tensiones entre los artistas cubanos y las instituciones culturales que habían estallado en los 80, la Bienal de La Habana constituyó un referente para las artes plásticas del continente y las expresiones artísticas de la llamada “periferia cultural”.

“Llevo cincuenta años como parte del medio artístico nacional e internacional y he visto crecer y desarrollarse a los artistas cubanos de todas las generaciones, desde las que surgieron como la mía a partir de la década de 1970 hasta la actualidad. Un privilegio del que puedo enorgullecerme y del que hoy hago uso para recordarle a mis colegas y amigos, lo que saben, que nunca me he caracterizado por comulgar con ruedas de molino. Y si hace ya veinte años, decidí hacer silencio ante muchas de las incongruencias que forman parte de la gestión cultural en el país… Hoy no puedo callar”.

La imposibilidad de callar ante el atropello a los derechos de libertad de expresión, a la intimidad, al honor, a la propia imagen o la libertad de cátedra o asociación –derechos todos violados por el terrorismo de Estado cubano- ha movido a Llanes a expresar su opinión sobre las campañas de difamación que vierten los medios oficialistas sobre Tania Bruguera.

“Está haciendo el mismo tipo de obra en la que reflexiona sobre el poder, desde los inicios de su carrera profesional y de ello soy testigo”, aseveró la especialista. “Desde entonces, su obra se siguió enriqueciendo y en la actualidad nadie le puede negar dicha condición, por razones totalmente extra artísticas, basadas en un ideario político que tiene todo el derecho de defender, se esté o no a favor de sus criterios”,

“No es mi intención comenzar una polémica con los creadores del infausto programa, porque, a decir verdad, no les reconozco conocimiento alguno de lo que es el arte, ni lo que ha sido el arte cubano en los últimos cincuenta años”, señaló una de las voces más autorizadas de las instituciones culturales cubanas. “Repito, nadie está en posición de negarle la reputación ganada en más de veinte años de trabajo, de Artista Cubana. La historia del arte cubano se ocupará de darle su lugar, pésele a quien le pese”, concluyó.