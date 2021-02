Fallece Pedro Gómez, prestigioso comentarista deportivo cubanoamericano de ESPN

El prestigioso comentarista deportivo cubanoamericano Pedro Gómez, del canal ESPN, murió repentinamente el domingo a los 58 años.

Gómez nació en Miami, hijo de padres cubanos, y tuvo una carrera de 35 años durante los cuales cubrió más de 25 Series Mundiales y más de 20 Juegos de Estrellas.

“Nuestro equipo se encuentra conmocionado por la repentina partida física de nuestro compañero Pedro Gómez, reportero bilingüe de MLB de ESPN en inglés y español en todas nuestras plataformas. Paz a su alma y consuelo a sus familiares. RIP, Pedro”, expresó la cadena en su cuenta de Twitter.

Según detalló ESPN en su página web, el presentador radicaba en Phoenix, donde cubría el béisbol para SportsCenter, Baseball Tonight y otros programas de la cadena.

“Estamos conmocionados y entristecidos al saber que nuestro amigo y colega Pedro Gómez ha fallecido”, declaró Jimmy Pitaro, presidente de ESPN y Sports Content.

“Pedro fue un periodista de élite al más alto nivel y sus logros profesionales son reconocidos universalmente. Más importante aún, Pedro fue un amable y querido amigo para todos nosotros. Nuestros corazones están con la familia de Pedro y con todos los que lo aman en este momento extraordinariamente difícil”, añadió.

El presentador viajó a Cuba en 2016, para cubrir el juego entre los Tampa Bay Rays contra el equipo nacional en La Habana.

Aquella visita fue muy emotiva para él, pues llevó las cenizas de su padre y su hermano a la casa donde residía la familia antes de partir al exilio en 1962.

Con anterioridad había estado en la Isla, donde reportó para ESPN un partido de fútbol de la selección masculina de Estados Unidos en La Habana en 2008, y un juego de exhibición entre los Baltimore Orioles y el equipo cubano en 1999.

“Estamos consternados con la noticia del fallecimiento del reportero Pedro Gómez. Tenía 58 años. Que en paz descanse”, señalaron las Grandes Ligas de Béisbol en su cuenta de Twitter.

A Gómez le sobreviven su esposa Sandra, sus hijos Rio y Dante, y su hija Sierra.

“Pedro era mucho más que una personalidad mediática. Era un padre, un esposo cariñoso, un amigo leal, entrenador y mentor. Era nuestro todo y el mayor creyente de sus hijos”, expresó su familia en un comunicado.

Antes de formar parte del staff de ESPN, el periodista escribió sobre béisbol para Miami News, San Diego Union, San Jose Mercury News, Miami Herald y Sacramento Bee.

En 1997 se convirtió en columnista y escritor de béisbol nacional en el Arizona Republic.

Recibió varios premios en su carrera deportiva, incluido uno otorgado por la Asociación de Editores de Arizona de Associated Press por “Descubrir el hogar que nunca conocí”, una crónica sobre su viaje a Cuba en 1999.

Gómez asistió al Miami-Dade Community College de Miami, donde descubrió su vocación periodística, y posteriormente a la Universidad de Miami.

ESPN es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes, es propiedad de ESPN Inc. (The Walt Disney Company/Hearst) y es operado por The Walt Disney Company Latin America, disponible a lo largo de toda América Latina.