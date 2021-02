Médicos mexicanos son obligados a hacer especialidad en Cuba

A los egresados de la carrera de medicina que aprobaron el Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM), en México, no les queda otra opción que ir a Cuba a hacer la especialidad.

La decisión del gobierno mexicano provocó que un grupo de médicos de esa nación protestara el lunes en la explanada del Zócalo de la capital azteca.

“Este movimiento se llama Médicos sin Plaza, somos aproximadamente mil médicos de las siguientes especialidades: anatomía patológica, geriatría, rehabilitación, psiquiatría y epidemiología, a los cuales nos están mandando a Cuba como opción para tener una plaza para cursar la especialidad médica”, dijeron los jóvenes mexicanos en un mensaje.

“Los trámites son caros y corren por nuestra cuenta. Son aproximadamente 18 a 20 mil pesos, muchos no tenemos las posibilidades para irnos tenemos familia, hijos, familiares, enfermo y pues no podemos”, explicaron.

El grupo promovió el 22 de enero una demanda de amparo en la cual exponen que no hay lugares para recibirlos en hospitales mexicanos, y la única opción que les ofrece el gobierno es una beca para cursar una especialidad médica en Cuba.

La parte cubana pide a los becarios no tener enfermedades transmisibles, en particular no ser portador del virus VIH, y para las mujeres, no estar embarazadas ni embarazarse durante su estancia en la isla, indica el medio Reforma.

“La omisión de cumplir con el número de sedes de unidades médicas receptoras de residentes suficientes en territorio nacional, en concordancia con el Sistema Nacional de Residencias Médicas, para la realización de la residencia a la que me asiste el derecho tras haber sido seleccionado en el XLIV Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, toda vez que desde la convocatoria no se mencionó el migrar al extranjero, lo que fue manejado inicialmente en calidad de opcional, cuando finalmente resulta el único recurso”, dijeron los demandantes.

En los más de 4 mil hospitales de México, no hay plazas suficientes para recibirlos, y en particular, para formar médicos en diversas especialidades.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del país centroamericano, publicó el 15 de diciembre la convocatoria para asignar mil becas para especialidades médicas en Cuba, en las cuales está dispuesto a gastar 13.2 millones de dólares anuales en apoyo económico personal para los becarios, así como 10.5 millones de dólares anuales en colegiaturas, para un total 474 millones de pesos anuales.

Los galenos deben tomar una decisión antes del próximo viernes o tendrían que repetir el examen de ENARM, una prueba creada en 1983 y que se aplica anualmente.

En la protesta en el Zócalo, uno de los manifestantes sostenía una pancarta que rezaba, según el diario azteca Excelsior: “Si hubiera querido hacer la residencia en otro país, no hubiera aplicado para el ENARM. Yo aprobé sin mentiras y con puntaje alto. ¡Merezco plaza en México!”.

El gobierno federal anunció en noviembre pasado que el número de plazas de residentes se duplicaría debido al déficit de médicos especialistas, de 9,480 a 18 mil 929. Ingrid Cuéllar, médica egresada del Instituto Politécnico Nacional, aseguró que la beca ofrecida por el Conacyt para ir a Cuba, de unos mil 100 dólares mensuales por persona, “alcanzaría para formar a dos médicos en México”.

Los galenos también desconocen las condiciones en las que harían su estancia en la isla y cuál es el plan de estudios y el prestigio del currículum. “Aquí parece haber un filón ideológico que va más allá de lo estrictamente profesional”, señala Excelsior, que cuestiona las relaciones del presidente López Obrador con el Gobierno de La Habana.

El comunicado de los médicos mexicanos indica que "la Escuela Cubana de Medicina ha perdido su credibilidad en el mundo", que la isla no cuenta con la tecnología necesaria y que no existe compatibilidad entre los programas educativos de los dos países. Por otra parte, el gobierno mexicano pagará además al cubano por la admisión de los residentes.