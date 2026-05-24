Subsecretario de Estado de EE.UU. responde a mensaje de embajada de Cuba sobre Raúl Castro

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Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos y número dos del secretario Marco Rubio, respondió este sábado con dureza a un comunicado que la embajada de Cuba en México difundió en respaldo al expresidente cubano Raúl Castro, acusado formalmente por el Departamento de Justicia estadounidense por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

El comunicado en cuestión fue emitido el 20 de mayo por el Grupo Parlamentario de Morena y el llamado Grupo de Hermandad México-Cuba en la Cámara de Diputados, y rechazaba los cargos presentados contra Castro y otros cinco exmilitares cubanos por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, hecho que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

Lo que más llamó la atención de Landau fue que el documento no llevara la firma de ningún legislador en particular.

«Lo que me llama mucho la atención es que ahí no aparece el nombre de una sola persona que se responsabiliza de manera personal por esta declaración y el apoyo a un régimen abiertamente dictatorial que no ha permitido una libre elección en ¡67 AÑOS! y que ha destruido la economía nacional a tal punto que se importa hasta el azúcar y la gente come de los basureros», escribió el funcionario en su cuenta de X.

Landau también cuestionó la retórica del comunicado, que invocaba la «autodeterminación» y la «dignidad» de Cuba.

«¿Desde cuándo una dictadura absoluta —que ha durado más de CUATRO VECES la gestión de Pinochet en Chile y que se ha sostenido solamente como parásito a otros países como la URSS y Venezuela— representa la 'autodeterminación' y la 'dignidad'?», preguntó.

El subsecretario cerró su mensaje con una crítica directa al anonimato del pronunciamiento: «Cada cual obviamente tiene el derecho a su opinión, pero me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato en difundir comunicados como este».

En una respuesta adicional a un usuario, Landau fue más lejos y pidió que los responsables del comunicado «tengan el valor de autoidentificarse y enfrentar las consecuencias».

El comunicado de Morena, por su parte, calificó la acusación estadounidense de «coacción política» contra la soberanía de Cuba, acusó a Washington de intentar «revivir una narrativa sostenida en mentiras y manipulación internacional» y sostuvo que «defender el espacio aéreo de una patria no es un crimen».

La reacción de Landau se produjo en medio de una escalada diplomática desatada tras el anuncio de los cargos contra Castro, hecho público el 20 de mayo —Día de la Independencia de Cuba— en la Freedom Tower de Miami.

Rubio ya había calificado a Raúl Castro de «fugitivo de la justicia estadounidense» el 21 de mayo, sin revelar cómo planea llevarlo ante los tribunales.

Los cargos contra el exmandatario cubano incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también reaccionó el 22 de mayo cuestionando el sentido de acusar a alguien por hechos ocurridos hace 30 años, mientras que Rusia y China salieron en defensa de Cuba, con Moscú afirmando que la imputación «roza en la violencia» y Pekín pidiendo a Washington que deje de usar el «garrote judicial».

De ser hallado culpable, Raúl Castro podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, aunque no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que convierte la acusación, por ahora, en un golpe principalmente político y simbólico.