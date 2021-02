Padre del preso político Ernesto Borges pide a Biden que lo intercambie por espía Ana Belén Montes

Raúl Borges, padre del ex capitán de la Contrainteligencia cubana Ernesto Borges, que lleva 23 años preso en La Habana, ha compartido con CiberCuba su esperanza de que Estados Unidos colabore con la liberación de su hijo a través de un canje de espías con las autoridades cubanas.

"Nosotros hacemos un llamado a la Administración Biden porque Ernesto no es sólo un héroe por la actitud que tuvo y ha tenido sino también porque Ernesto es un héroe para el pueblo norteamericano. Así debe tenerlo en cuenta el Departamento de Estado y lo debe tener en cuenta el nuevo presidente de los EE.UU. Hacemos un llamado a John Biden para que tenga en cuenta cualquier canje que pueda hacer con la espía Ana Belén Montes", dijo Raúl Borges a este portal.

"Ella está cumpliendo una sanción de 25 años y Ernesto está por espionaje aquí también aunque él no fue reclutado por la CIA. Él actuó por iniciativa propia. Pudiera hacerse un canje y nosotros quisiéramos que esto se pudiera lograr", añadió.

En este sentido Raúl Borges recordó que su hijo fue detenido al ser sorprendido tras haber sustraído de las computadoras de la Dirección General de la Contrainteligencia los nombres de 26 espías cubanos en fase de preparación bastante avanzada, que posteriormente iban a infiltrarse en territorio norteamericano. La Brigada Operativa de la Dirección General de la Contrainteligencia le ocupó la documentación que obraba en su poder.

Por su parte, Ana Belén Montes, de origen puertorriqueño, fue detenida en Estados Unidos en el año 2001 y hallada culpable por un tribunal de este país del delito de pasar información a la inteligencia cubana. Desde entonces cumple 25 años de cárcel. En 2016 se especuló con la posibilidad de que fuera intercambiada por alguno de los fugitivos del FBI que se encuentran desde hace años en Cuba.

"A Ernesto lo sancionan a 30 años de privación de libertad después de conmutársele la pena de muerte. Cuando él cae preso el 17 de julio de 1998, indudablemente para nosotros aquello fue terrible porque no esperábamos una cuestión así y sabíamos que nuestro hijo estaba en fase de alto peligro porque sabíamos lo que eso conllevaba para él", añade.

Al ser juzgado por un tribunal militar, el padre de Ernesto Borges considera que su hijo debería estar ya en libertad porque sólo estaría obligado a cumplir la tercera parte de la condena.

"Ernesto lleva ya trece años que debería estar en libertad condicional. En julio de este año, cumple 23 años en prisión. Contra este prisionero político se está cometiendo un ensañamiento terrible por parte de la dictadura de los hermanos Castro. Nosotros no conocemos un caso en el escenario actual con estas características", recalcó Raúl Borges.

Con el paso de los años, Ernesto Borges ha ido perdiendo la visión en la cárcel y actualmente sufre de cataratas y de hernia. Sin embargo no puede ser intervenido en la prisión del Combinado del Este, donde permanece recluido, muy cerca del rapero Denis Solís, que cumple ocho meses de cárcel tras ser condenado de desacato a un policía, que entró a su casa a grabarlo sin orden judicial.

"Ernesto no puede ser operado ahí (en el Combinado del Este) porque correría un serio peligro para su vida. Él también está convencido de que esto no puede ser porque no hay condiciones para ello. Inclusive el médico militar que lo atendió le dijo que no había condiciones para hacer esta operación", recalca.

Mientras tanto, Ernesto Borges sigue perdiendo visión. "Parece 'talmente' que la dictadura está esperando que se quede ciego para entonces proporcionarle la libertad que ya le pertenece hace trece años", señaló su padre.

Éste es el motivo por el que la familia del preso político hace un llamamiento a la comunidad internacional y al mundo democrático porque, en su opinión, la situación es límite.

"Nosotros estamos contemplando un crimen planificado, un crimen de lesa humanidad, violatorio de la Convención de Ginebra para el tratamiento a los presos políticos", insistió.

Raúl Borges no entiende cómo es posible que el Gobierno cubano mantenga a su hijo en prisión en las condiciones en las que está. A sus 80 años, el padre de Ernesto Borges sabe lo importante que es que su hijo, de 54, siga contando con su apoyo.

"Hace unos años oficiales de la Seguridad del Estado fueron a la cárcel y le dijeron que él no iba a ver a sus padres en libertad", insiste.

El próximo 14 de este mes de febrero se cumple un año de la muerte de la madre del preso político, a quien Raúl Borges llama Santa Ivón de Pérez Díaz, "una madre ejemplar, una verdadera héroe de Cuba porque realmente ella fue muy consecuente con el apoyo que le dio a su hijo".

Según explica, a la madre de Ernesto Borges le inocularon la hepatitis en un policlínico de San José de las Lajas. "Ella iba con el bastoncito a ver a su hijo" hasta que murió.

El padre, por su parte, ha sobrevivido a una operación a corazón abierto pero está convencido de que la Seguridad del Estado "está calculando" para soltarlo cuando él haya muerto.

Pero mientras no llegue ese momento, Raúl Borges asegura que seguirá luchando para que la comunidad internacional sepa lo que está pasando con su hijo y continúa con su activismo por la defensa de los derechos humanos, al frente del Partido por la Unidad Democrática y Cristiana de Cuba.

En septiembre del año pasado, Ernesto Borges fue trasladado a la zona cero de la prisión del Combinado del Este, donde ha coincidido con Denis Solís. Aunque es un trato favorable, dentro de su situación, su padre denuncia que en estos momentos hay 14 prisioneros que han dado positivo por Covid.

Esta situación ha afectado, por ejemplo, la frecuencia con que Ernesto Borges venía haciendo llamadas telefónicas a su familia. Pero también afecta al Hospital General del Combinado del Este, que estaría cerrado por este motivo, según los datos que maneja Raúl Borges, ya que el responsable de este centro sanitario se habría contagiado de Covid.

"Esa inmensa masa de prisioneros allí (en el Combinado del Este) están indefensos", apunta Raúl Borges, preocupado por el estado de salud de su hijo que, además, es asmático crónico.

"De tener que llevarlo a darse un aerosol, tendrían que llevarlo fuera del Combinado del Este", comenta.

Aún así, le quedan fuerzas para luchar por su hijo."La vida no se ha terminado hasta que el pueblo de Cuba no esté libre y nuestro hijo no esté libre porque esta dictadura no vino para ser eterna", concluye el padre de Ernesto Borges.