Cubanos critican a Díaz-Canel en Twitter por compartir foto antigua de un agro abastecido

Al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le han llovido las críticas en la red social Twitter, luego de que publicara una fotografía de un agro abastecido en La Habana, cuando hoy en día ese como casi todos los mercados de la Isla se encuentran desabastecidos.

"Destrabando procesos: nuestro Consejo de Ministros amplía opciones del trabajo por cuenta propia y elimina restricciones en beneficio de sus más de 600 000 trabajadores, duramente golpeados por recrudecimiento del #BloqueoVsCuba y efectos de la pandemia", dijo Díaz-Canel, acompañando su comentario de una foto donde no faltaban frutas, viandas y hortalizas de todo tipo.

Esta imagen inmediatamente provocó al indignación de muchos cubanos que le respondieron sin ningún tipo de miramientos.

"Una consulta rápida... en qué dirección queda ese agro", dijo en tono irónico un cubano.

"Empedrado entre Trocadero y Villegas, Habana Vieja. El problema es que tendrás que viajar en el tiempo también porque la foto es de 2017", responde otro usuario.

Otro cubano le preguntó a Díaz-Canel lo mismo: "Una pequeña pregunta. ¿Y eso donde es? Eso no es en Cuba, aquí no hay nadaaaaa!!!! Yo no sé en qué estamos venciendo o en qué estamos mejorando. ¿Me pueden decir?"

Un joven cubano le pidió al mandatario postear fotos de la realidad de hoy, no de hace siete aós atrás. También compartió fotos actuales que muestran los estantes de agromercados completamente desabastecidos.

"¿De dónde sacaste esa foto Presi? En mi Habana todavía no he visto un agro o puesto así tan surtido cómo ese. Y mira que camino la Habana. No seas cínico y descarado", le dijo otro usuario de Twitter.

"Hay que tener la cara dura para poner este tipo de imágenes, bueno pero eso ya lo sabemos todos... nada nuevo", comentó uan cubana.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, criticó a Díaz-Canel tras su publicación.

"Pero qué desvergonzado eres. Los cuentapropistas andan como locos porque no saben qué hacer ante el constante acoso de policías e inspectores. Hay que ser cínico en extremo para culpar al embargo estadounidense de lo que es responsabilidad del bloqueo castrocomunista", dijo.

Incluso un reportero del medio ADN Cuba se llegó al mismo mercado de las fotos de Díaz-Canel en La Habana Vieja, los propios trabajadores del lugar confirmaron que el mercado se encuentra prácticamente vacío desde que comenzó la pandemia de coronavirus y desde que se hizo el reordenamiento de precios en el país.

Ciertamente, en los últimos tiempos la escasez recrudecida es un problema con el que tienen que lidiar a diario los cubanos.

En el día de hoy, se hizo viral un video en el que una mujer cubana le "cantaba las cuarenta"a Díaz-Canel por los altos precios de los pocos productos que se pueden comprar.

"Canel, tu y toda tu red tienen la cara durísima y te voy a explicar porqué. Hablas de la tarea ordenamiento, ¿cuál ordenamiento?", le dijo al mandatario, mientras mostraba los altos precios de productos básicos para la alimentación.