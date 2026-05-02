Operativos policiales contra activistas y periodistas el 1ro de mayo en Cuba

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El régimen cubano desplegó este viernes una amplia operación represiva preventiva contra activistas, periodistas independientes y opositores en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, con al menos 18 personas afectadas por cercos policiales, cortes de comunicación o detenciones en distintos puntos del país.

Yoani Sánchez, periodista y fundadora de 14ymedio, denunció públicamente la presencia de un operativo en los bajos de su edificio.

«Operativo policial en los bajos de nuestro edificio para impedirnos salir este 1 de mayo a la calle», escribió en sus redes sociales.

La organización de derechos humanos Cubalex emitió una alerta documentando que estas acciones «reflejan un patrón de represión preventiva para impedir el ejercicio de derechos fundamentales en fechas de alta visibilidad pública».

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Entre los casos documentados por Cubalex figuran los activistas Gerardo Páez Díaz y Mileisis Vigoa Marrero, quienes amanecieron bajo un dispositivo de vigilancia de la Seguridad del Estado en los alrededores de su vivienda.

Según el testimonio recibido por la organización, «una vecina alertó sobre la presencia de vigilancia desde horas de la madrugada.

Al salir a increparlos, se confirmó que esta era realizada por un vecino —quien en otras ocasiones ha facilitado su vivienda como puesto de mando para acciones represivas—, y que les comunicó que no podían salir de su casa hasta que terminara la marcha».

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Cubalex calificó los hechos como «una restricción arbitraria de la libertad de movimiento» y reportó además operativos de vigilancia contra la periodista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, y el activista Alejandro Garlobo.

También se denunciaron cortes selectivos de comunicación contra Berta Soler, líder histórica de las Damas de Blanco, táctica que el régimen ha empleado de forma recurrente contra la opositora en fechas políticamente sensibles.

La represión comenzó un día antes del desfile. El periodista independiente Ángel Cuza Alfonso fue arrestado el 30 de abril frente a su hija pequeña por agentes de la Seguridad del Estado en una esquina cercana a su casa en La Habana, con forcejeo físico incluido.

La niña intentó defender a su padre agarrando a uno de los agentes, según un video difundido por la activista Keilylli De La Mora Valle. Cuza, colaborador de CubaNet, acumula un extenso historial de persecución: entre enero de 2022 y noviembre de 2023, Cubalex documentó diez detenciones arbitrarias, ocho operativos de vigilancia domiciliaria, cuatro citaciones ilegales y cuatro amenazas en su contra.

El desfile oficial de este año se enmarcó en el «Año de Preparación para la Defensa», con un tono marcadamente bélico en respuesta a las tensiones con la administración de Donald Trump, movilizando sindicatos oficiales en medio de una profunda crisis económica.

Voces críticas señalaron la contradicción del régimen al organizar una marcha del trabajo mientras reprime a quienes buscan manifestarse libremente, un patrón que se repite cada año en Cuba y que incluye cercos domiciliarios, cortes de internet y uso de informantes como parte de la infraestructura represiva de la Seguridad del Estado.

Este contexto se produce cuando la represión en Cuba mantiene cifras alarmantes: al 17 de abril, Justicia11J registraba 775 presos políticos en la isla, una de las cifras más altas de la región.