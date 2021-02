Estudiante de Periodismo que habló de volver cool y sexy la Revolución: "Tengo un futuro grande"

Un rasgo común entre los defensores del Gobierno cubano es haberle perdido el temor al ridículo, como sucedió con el estudiante de periodismo Pedro Jorge Velázquez, que días atrás habló de convertir a la Revolución en algo “cool” y “sexy” y ahora, al parecer, se le han subido los humos a la cabeza por algún motivo aún desconocido.

Velázquez, quien reside en Sancti Spíritus, este miércoles emprendió una discusión en Facebook con la usuaria Ana María González, durante la cual criticó el sistema educativo de Estados Unidos, citando la falta de oportunidades en el mismo y el costo de los estudios superiores en la nación norteamericana.

Captura de comentario en Facebook.

La usuaria, por el contrario, expone sus criterios a favor de los estudios en un sistema competitivo que no se plantea para las universidades públicas. El intercambio estuvo edulcorado con sugerencias de lecturas marxistas.

El debate también gravitó alrededor de una supuesta represión y estigmatización de los profesores y estudiantes universitarios con ideas de izquierda en EE.UU., según el defensor del Gobierno cubano, algo que intentó refutar la joven con artículos sobre el tema para desmentir tal tesis.

Sin embargo, llegado a un punto del debate, —que alcanzó cientos de comentarios— Velázquez se le lanza con arrogancia a la rival.

“Mira, titi, hay días en que yo estoy así, relax, y te dedico tiempo, pero no lo quieras hacer moda porque yo tengo un futuro grande y tú lo sabes (y no es creencia, es lo que me toca)”, asegura el estudiante de Periodismo, sin dar detalles sobre su futuro y la razón de su grandeza.

“La gente solo ha visto de mí la punta del iceberg. Por tanto, tengo que estar lo suficientemente preparado para eso y no tengo tiempo para discusiones con terraplanistas políticos”, agrega.

“Te deseo buen día. Mejor si sueltas el teléfono y lo ocupas en algo, mira, puedes leer, aunque sea, las encíclicas del Papa donde denuncia el libre mercado como el causante feroz de la odisea universal”, concluye.

“No le gustó que le contestara con unos links sobre la izquierda en las universidades norteamericanas, que contradecía su teoría de universitarios socialistas reprimidos en los Estados Unidos”, apuntó González al compartir una captura del comentario de Velázquez.

Hace aproximadamente una semana, el estudiante intervino en el espacio "La Tertulia: Medios pagados desde el exterior", conducido por el bloguero oficialista y defensor del régimen de La Habana, Iroel Sánchez.

“La Revolución tiene que dejar de ser ese momento enquistado, eso del aburrido que está hablando, no, la Revolución tiene que comenzar a ser lo cool, como ellos mismos le dicen, los jóvenes, tiene que comenzar a ser sexis, tiene que comenzar a ser lo que todos quieren embarrarse de eso, conocer para qué se hizo”, aseguró entonces el joven, que estudia en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), en Villa Clara.

Las pintorescas palabras de Velázquez motivaron incluso una respuesta en redes sociales como el reto #GusaneracoolySexy, con varios internautas —entre ellos, activistas, artistas y periodistas independientes— que sostienen diferencias con el discurso político del Gobierno cubano, posaron en fotos para responder de manera provocativa a los términos usados por el estudiante.

“Me han pedido un challenge para mostrarle al castrismo que #NoQueremosMásDictadura porque, entre otras cosas, es fea y aburrida. Usa la etiqueta #GusaneraCoolYSexy y muéstrale al régimen lo cool que se pondrá Cuba cuando se derrumbe la cosa chea esa”, señaló Norges Rodríguez, fundador del medio independiente Yucabyte.

En la publicación de este miércoles que generó el debate, Velázquez se refirió a una trasmisión de Harold Cárdenas Lemus, autor del sitio La Joven Cuba, donde habló de las particularidades de su beca para estudiar en Washington.

Anteriormente, Velázquez publicó un artículo en Cubadebate donde aseguraba que el Noticiero de Televisión decía la “verdad”, a diferencia de los medios independientes cubanos, y por eso el primero contaba con una gran audiencia en la isla.