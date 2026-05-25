Horóscopo del 2026-05-25 — Cambios en el ánimo colectivo y las decisiones personales

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La última semana de mayo llega cargada de movimientos astrológicos intensos que podrían marcar el ánimo colectivo y las decisiones personales.

El 25 de mayo, Marte en Tauro formará una cuadratura con Plutón retrógrado en Acuario, una combinación asociada con tensiones, impulsos defensivos y luchas de poder. Esta energía puede despertar molestias acumuladas y llevar a muchas personas a defender con firmeza sus ideas, relaciones amorosas o su estabilidad económica.

El 28 de mayo, Venus en Cáncer también estará en cuadratura con Saturno en Aries. Este choque de energía podría generar un conflicto entre el deseo de actuar y la necesidad de proteger los vínculos familiares. También puede traducirse en pensamientos de autocrítica, deseos de hacer algo que puede cambiarte la vida pero a la vez sentir miedo a decepcionar a tus seres queridos.

El cierre del mes llegará con un fenómeno poco común: la segunda luna llena de mayo. La primera ocurrió el 1 de mayo en Escorpio y ahora tendremos, el día 31, la luna llena en Sagitario.

Esta Luna potencia las emociones, el deseo de libertad y la necesidad de encontrar sentido espiritual o emocional a experiencias recientes. También podría iluminar ciertos secretos familiares, o de amigos, e incluso sacar a la luz noticias de impacto social.

Aries

Hoy Aries despierta con más energía de la que sabe dónde poner, y eso es una bendición si la canalizas bien. La luna te toca el pecho y te recuerda que detrás de toda esa fuerza hay un corazón que extraña, que espera, que quiere. Hay alguien en tu vida —cerca o lejos— que necesita saber que no lo has olvidado. No dejes pasar el día sin dar esa señal. En lo económico, una gestión que llevas tiempo empujando empieza a ceder: no sueltes, que la puerta se está abriendo de a poco. Tu energía esta semana es tu herramienta más valiosa; úsala con propósito y sin desperdiciarla en peleas que no te suman. La primavera te invita a plantar algo nuevo, aunque sea pequeño. Lo que siembres hoy con las manos, lo cosecharás con el alma.

Número de la suerte: 7 · Compatibilidad: Sagitario · Consejo: Fuerza sin dirección es ruido. Hoy, apunta bien.

Tauro

Tauro, este lunes te encuentra más sensible de lo habitual, y está bien así. La luna toca tus raíces más hondas y te trae imágenes de lo que fue, de manos que te cuidaron, de mesas compartidas que hoy se sienten lejanas. Permítete ese momento de nostalgia, pero no te quedes viviendo en él: úsalo como combustible para construir algo sólido aquí y ahora. En el terreno del dinero, evita decisiones impulsivas antes del mediodía; la tarde trae mayor claridad para resolver lo pendiente. Si tienes una conversación difícil con alguien querido, hoy el corazón está más abierto que de costumbre para escuchar de verdad. El amor, en cualquiera de sus formas, te pide que bajes la guardia un poco. No todo tiene que estar resuelto para que valga la pena.

Número de la suerte: 33 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Lo que construyes con paciencia, nadie te lo quita.

Géminis

Géminis, hoy tu mente va a mil como siempre, pero la luna te pide que bajes un poco las revoluciones y le hagas caso al corazón. Hay una conversación que has estado evitando —con alguien de tu familia, con tu pareja, o contigo mismo— y este lunes es el momento de tenerla. No tienes que tenerlo todo resuelto para empezar a hablar. En lo económico, puede aparecer una oportunidad inesperada que llega por boca de alguien cercano: escucha con atención antes de decir que no. Tu creatividad está en su punto más alto esta semana, y eso es un capital enorme; no lo subestimes. Si sientes que estás cargando demasiado solo, recuerda que pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Hoy la marea sube, y tú sabes nadar.

Número de la suerte: 21 · Compatibilidad: Libra · Consejo: Habla lo que callas. Las palabras también abren caminos.

Cáncer

Cáncer, hoy es tu día por excelencia. La luna te abraza con especial ternura este lunes y todo lo que sientes se amplifica: la alegría, la añoranza, el amor, la gratitud. Si hay alguien que te cuida o que cuidaste, este es el día de decírselo, de alguna forma, aunque sea con un mensaje corto que llegue lejos. El trabajo y las gestiones del día fluyen mejor si te mantienes enfocado en una sola cosa a la vez; la dispersión te puede costar cara hoy. En el amor, estás especialmente magnético: lo que proyectas desde el alma llega a quienes importan. Cuida tu energía física también, porque tu sensibilidad emocional puede agotarte sin que te des cuenta. Bebe agua, respira, y recuerda que tú también mereces el mismo cuidado que das.

Número de la suerte: 9 · Compatibilidad: Piscis · Consejo: Quien siente profundo, vive profundo. Eso es un don.

Leo

Leo, este lunes te pide que guardes el escenario por un momento y te sientes a escuchar. La luna en este día de familia te muestra que las personas que más te quieren no siempre necesitan que brilles; a veces solo necesitan que estés. Hay alguien en tu círculo que está pasando por un momento difícil en silencio, y tu intuición hoy está afinada para detectarlo. Ofrece tu presencia sin condiciones. En lo económico, este no es el día para grandes apuestas, pero sí para ordenar lo que tienes y trazar un plan concreto. Tu liderazgo natural esta semana debe apuntar hacia adentro: lidera tu propia vida con la misma convicción con que inspiras a otros. La primavera te recuerda que hasta el sol más brillante necesita tierra donde echar raíces.

Número de la suerte: 44 · Compatibilidad: Aries · Consejo: El que cuida a los suyos, nunca está solo.

Virgo

Virgo, hoy la luna te invita a soltar un poco el control y dejarte sorprender. Llevas días —quizás semanas— resolviendo, organizando, cargando más de lo que te toca, y el universo hoy te dice: para. No todo tiene que estar perfecto para que funcione. En el trabajo, una solución creativa puede llegar desde un ángulo que no esperabas; no la descartes por no seguir el camino habitual. Si hay una persona lejana en tu mente hoy, no es coincidencia: la luna mueve esas mareas y a veces nos pone a pensar en quien nos necesita o en quien nosotros necesitamos. En salud, presta atención a la tensión que acumulas en los hombros y en el cuello; tu cuerpo te está hablando. Date el permiso de descansar esta noche sin culpa.

Número de la suerte: 16 · Compatibilidad: Tauro · Consejo: Resolver empieza por resolverse uno mismo.

Libra

Libra, este lunes llega con una pregunta que ya llevas tiempo haciéndote: ¿qué es lo que de verdad quieres? La luna y el cuarto creciente juntos te empujan a tomar una posición, a comprometerte con algo o con alguien, a dejar de esperar que las circunstancias decidan por ti. No es un día para la indecisión: es un día para dar un paso, aunque sea pequeño. En el amor, si hay una conversación pendiente, la energía de hoy la favorece; habla desde el corazón, sin rodeos. En lo económico, una balanza que ha estado inclinada empieza a nivelarse; confía en el proceso. Tu encanto natural hoy está al servicio de tus relaciones más importantes: úsalo para unir, no para complacer a todos.

Número de la suerte: 28 · Compatibilidad: Géminis · Consejo: Elegir también es un acto de amor propio.

Escorpio

Escorpio, hoy la luna remueve aguas profundas en ti, y eso puede sentirse intenso desde temprano. Hay algo que has estado guardando —una emoción, una decisión, un sentimiento hacia alguien— que hoy quiere salir a la superficie. No lo empujes de vuelta hacia abajo: lo que no se procesa, tarde o temprano cobra su precio. Si hay una deuda emocional pendiente, ya sea pedirle perdón a alguien o perdonarte a ti mismo, este lunes tiene la energía perfecta para empezar ese camino. En lo económico, tu instinto hoy es confiable; si algo huele mal en un trato o acuerdo, hazle caso a esa corazonada. La fuerza que te caracteriza hoy está siendo templada por la ternura de la luna: esa combinación es poderosa.

Número de la suerte: 37 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Lo que enfrentas hoy, no te persigue mañana.

Sagitario

Sagitario, hoy el horizonte te llama como siempre, pero la luna te pide que mires también hacia atrás con gratitud. Hay personas que pusieron algo en ti —tiempo, amor, esfuerzo— y que quizás hoy están lejos o ya no están. Honra eso. No como tristeza, sino como fuerza. En lo práctico, un proyecto que parecía estancado muestra señales de vida: dale una empujada más, que el cuarto creciente favorece a los que no se rinden. Si estás en un proceso de cambio de ciudad, de trabajo, de vida, confía en que la primavera está de tu lado. En el amor, alguien que admiras más de lo que confiesas está más cerca de lo que crees. La distancia, física o emocional, se acorta cuando uno da el primer paso.

Número de la suerte: 5 · Compatibilidad: Aries · Consejo: El que camina con gratitud, llega más lejos.

Capricornio

Capricornio, este lunes te encuentra con el modo trabajo activado, y eso está bien, pero la luna hoy te recuerda que no todo se construye con esfuerzo físico. Hay cosas que solo se construyen con presencia, con una llamada a tiempo, con decirle a alguien que lo tienes en mente. No dejes que la rutina te haga olvidar lo que más importa. En lo económico, las semillas que plantaste con trabajo duro en semanas anteriores están comenzando a germinar; ten paciencia y no las arranques antes de tiempo. Si sientes el peso de responsabilidades que no son solo tuyas, hoy es buen momento para redistribuir cargas con honestidad. Tu fortaleza es admirable, pero hasta el más fuerte necesita apoyarse en alguien de vez en cuando.

Número de la suerte: 12 · Compatibilidad: Virgo · Consejo: Fajarse está bien. Descansar también es parte del camino.

Acuario

Acuario, hoy la luna te conecta con algo que no siempre te permites: la emoción pura, sin análisis, sin teoría. Sientes una corriente por dentro que te dice que algo está cambiando, y tienes razón. El cuarto creciente te empuja a comprometerte con ese cambio en lugar de solo observarlo desde afuera. En las relaciones, alguien en tu vida necesita que bajes de las nubes y estés presente de verdad: sin distracciones, sin pantallas, solo tú y esa persona. En lo económico, una idea que tenías guardada como utopía podría tener más posibilidades de lo que creías; vale la pena explorarla con calma. Tu visión del futuro es tu mayor regalo, pero hoy el universo te pide que también abraces el presente con todo lo que tiene.

Número de la suerte: 61 · Compatibilidad: Libra · Consejo: El futuro se construye en los pequeños momentos de hoy.

Piscis

Piscis, hoy el mar de tus emociones está en plena marea alta, y eso no es un problema: es tu superpoder. La luna te habla directo al alma este lunes y te muestra con claridad qué personas y qué situaciones merecen tu energía. Si has estado dando demasiado a quien no lo valora, hoy esa verdad se te presenta sin rodeos. En el amor, hay una ternura especial en el ambiente que favorece los reencuentros, las reconciliaciones y las confesiones pendientes. En lo económico, fíate de tu intuición para alejarte de lo que no tiene buena vibra, aunque en papel parezca una buena oportunidad. Tu sensibilidad espiritual hoy está especialmente despierta: si sientes que alguien que ya no está cerca te acompaña, no lo descartes. Algunas presencias no necesitan distancia para llegar.

Número de la suerte: 88 · Compatibilidad: Cáncer · Consejo: Sentir hondo no es debilidad. Es saber dónde está la verdad.