Estudiante de Periodismo en Cuba cree que el discurso de la Revolución tiene que empezar a ser cool y sexy

El estudiante de periodismo Pedro Jorge Velázquez, un activo defensor del gobierno cubano en distintas plataformas, afirmó que la "revolución tiene que dejar de ser ese momento enquistado", para "comenzar a ser lo cool" y "sexy".

Durante una intervención en el espacio "La Tertulia: Medios pagados desde el exterior", conducida por el bloguero oficialista Iroel Sánchez, el joven señaló que hay una batalla por las palabras entre el oficialismo cubano y los activistas que se oponen al régimen en redes sociales.

"Y hay una batalla aquí por las palabras; donde ellos dicen cárcel, donde ellos dicen prisión, nosotros tenemos que decir libertad; donde ellos dicen dictadura nosotros tenemos que decir Revolución, porque esas palabras son las nuestras y nosotros tenemos que defenderlas", expresó Velázquez, quien intenta legitimar la apropiación de términos que hace con frecuencia la dictadura en la isla.

Sin proponérselo, reconoció que el discurso del poder en Cuba es "enquistado" y "aburrido".

"La Revolución tiene que dejar de ser ese momento enquistado, eso del aburrido que está hablando, no, la Revolución tiene que comenzar a ser lo cool, como ellos mismos le dicen, los jóvenes, tiene que comenzar a ser sexy, tiene que comenzar a ser lo que todos quieren embarrarse de eso, conocer para qué se hizo", señaló.

Asimismo, afirmó que en la oposición cubana hay actores políticos intentan "articularse y moverse y crear burbujas en las redes sociales".

Afirmó que los activistas, artistas, e intelectuales del país están creando "esa burbuja" para dar "la idea de que hay una preocupación nacional por eso".

Mencionó campañas como "NTV Miente", "Yo apago", y "Yo ahorro, yo apago el televisor", y dijo que "son burbujas que se van creando en las redes sociales para que tú veas que el pueblo en verdad quiere apagar el televisor".

En ese momento de su intervención, Velázquez reconoció como una ventaja para el régimen la falta de acceso de la mayoría de los cubanos a las redes y medios de información alternativos, al contraste de fuentes, y a la información variada.

"Lo que ellos no te dicen es que las redes sociales más importantes que hay en Cuba son los medios de comunicación tradicionales, son los medios de comunicación estatales, esas son las verdaderas redes sociales, ahí es donde se conectan, (...) y entonces ellos olvidan que las grandes redes sociales de este país son los medios de comunicación nacionales", expresó.

Velázquez defendió que la oposición en la isla tenga que estar en la clandestinidad y dijo que puede sacarse provecho de que el oficialismo sea la única vía para acceder a los medios de comunicación en el país.

"Y si nosotros, que somos una Revolución en el poder, que no estamos en la clandestinidad, tenemos las grandes redes sociales de nuestro país, ¿por qué esa defensa de la Revolución no está articulada?, ¿por qué esa defensa de la Revolución no se hace cada vez más consensuada entre diferentes provincias, y crear redes entre diferentes universidades?", subrayó.

El joven, estudiante de periodismo de Sancti Spíritus, defendió las campañas de descrédito impulsadas por el oficialismo en Televisión Nacional contra el Movimiento San Isidro y los artistas e intelectuales que reclaman sus derechos al Ministerio de Cultura.

Si bien los comentarios de Velázquez han generado críticas en redes sociales, también han despertado la imaginación de decenas de cubanos que han subido sus propias fotos "cool" y "sexys".

"La dictadura quiere verse sexy y cool: Yo antes de salir de casa (sin esfuerzo y sin articular nada)", escribió el periodista independiente Norges Rodríguez en su Facebook.

"Les falta calle a esos perros, una es espontánea", comentó otra usuaria de la plataforma de internet.

"La dictadura nos quiere amargaos y despeluzados, con sus safaris y guayaberas encartonadas", dijo un internauta; mientras otra señaló "Dicen que Randy (Alonso) va a abrir un curso de coolismo en la Ñico López (escuela del Partido Comunista de Cuba)".

Varias personas que son acusadas de ser "gusanas" y "mercenarias", como parte de la apropiación de términos que suele hacer la dictadura en Cuba, también han lanzado el challenge #GusaneracoolySexy, donde han pedido subir fotos "cool" a Facebook.

"Me han pedido un challenge para mostrarle al castrismo que #NoQueremosMásDictadura porque , entre otras cosas, es fea y aburrida. Usa la etiqueta #GusaneraCoolYSexy y muéstrale al régimen lo cool que se pondrá Cuba cuando se derrumbe la cosa chea esa", comentó Rodríguez.

Decenas de cubanos ya han subido sus imágenes.

Recientemente el mismo Velázquez afirmó en un artículo publicado por Cubadebate que los cubanos encuentran la “verdad” en el noticiero de televisión y no en los medios independientes, contra los que arremete en su texto.

Insistió en que los medios independientes eran financiados desde Washington y plantean una agenda de acuerdo a los intereses de Estados Unidos con el fin de obtener ganancias por ello. Además, criticó que se "ponderen" a los artistas que participaron en las protestas frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y el 27 de enero y volvió a justificar la campaña de descrédito iniciada por la televisión oficialista en Cuba contra ellos.