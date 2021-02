Prensa oficialista asegura que los cubanos creen en el Noticiero de la TVC porque dice la "verdad"

Un artículo publicado el sábado en el portal oficialista Cubadebate pretende hacer creer que los cubanos encuentran la “verdad” en el noticiero y no en los medios independientes, a los que devalúa de principio a fin en sus líneas.

Firmado por Pedro Jorge Velázquez, un activo defensor del Gobierno en distintas plataformas, el texto habla de una campaña en redes sociales que pide a los cubanos apagar el televisor a la hora del noticiero, luego de los ataques dirigidos a activistas y artistas que se oponen al sistema totalitario existente en la isla.

“Las personas creen en el noticiero, aunque a veces todos choteamos un poco con la idea de que no todos los mercados están como los que salen en la pantalla. Esa crítica es parte de esa sazón del cubano que, como ente político activo, analiza y juzga todo”, dice en una parte.

El autor insiste en que los medios independientes son financiados desde Washington y plantean una agenda de acuerdo a los intereses de Estados Unidos con el fin de obtener ganancias por ello. Además, critica que se "ponderen" a los artistas que participaron en las protestas frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y el 27 de enero.

“Hablamos de billeticos tangibles que se usan para mantener líneas retrógradas de pensamiento que no van con los cambios sociales y el proceso emancipador que en Cuba construimos contra todas las formas de opresión capitalista”, asegura.

Velázquez plantea los medios independientes desean contar “una parte de la historia, de la parte que ellos quieren contarle, la que les conviene contarles”, con el propósito de mantener al lector y la audiencia en una “ratonera oscura”.

También señala cómo se replican las publicaciones del doctor Alexander Pupo —aunque no menciona su nombre en particular—, quien, según el firmante, demuestra a cada rato su “pensamiento liberal y sus aspiraciones capitalistas para Cuba”.

Asimismo, asegura que quienes piden desatender el noticiero “no quieren sencillamente que usted vea la verdad, no quieren que usted aprenda a defenderse en esta batalla por la información”.

El vocero asevera que la propuesta de los medios independientes cubanos no es distinta a la de las grandes empresas de información capitalistas y que los realmente alternativos en este universo son los “medios estatales de comunicación cubanos”.

“Desean que nuestra voz, nuestros medios, se unan al coro mundial para decir lo mismo y para callar lo mismo: para volver a ocultar los asesinatos como se ocultaban antes de 1959 en Cuba, para que el sistema de medios de la región oriental del país vuelva a ser propiedad de un nuevo Batista (de un solo hombre y no del pueblo), para que la comunicación en este país la dirijan 5 o 6 dueños con mucho dinero que decidan todo, para mercantilizar la información, la verdad y nuestras vidas”, expresa.

“La estrategia ante lo que dice el noticiero no es desmentir sus análisis, sino convocar a una campaña para apagarlo. ¿No le parece extraño? No es "mire, eso que dice el noticiero es mentira por esto, por esto y por esto"; sino "apague, no vea nada, no escuche, no atienda a nada de lo que le están demostrando, no se exponga a esa información, no la contemple, manténgase aquí con nosotros en la ratonera. Apague porque ahí está exponiéndose quién nos paga y esa ruta del dinero nos conviene que esté oculta. Apague su televisor porque así nos evita el problema de que usted se entere de la verdad". Ahí está la esencia de esta campaña”, sostiene.

De igual modo, cita un planteamiento del CIS (Centro de Investigaciones Sociales del ICRT), que asegura que el noticiero está entre los tres programas más vistos en Cuba, pero no menciona factores que puedan incidir como el horario o la falta de alternativas de información en la parrilla televisiva.

“La única y principal razón por la que convocan a apagar el noticiero es porque, simplemente, las personas están viendo el noticiero”, afirma.