Jennifer Lopez revela que fue a terapia de pareja con Alex Rodriguez durante la cuarentena

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez vuelven a estar en boca de todos. Después de los rumores de infidelidad que volvieron a salpicar a la pareja, ahora los 'tortolitos' están de actualidad después de que la cantante revelase que durante la cuarentena hicieron terapia de pareja.

Son una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento y con razón. En cada una de sus apariciones reflejan la admiración mutua, el respeto que se tienen y el gran amor que sienten el uno por el otro. Pero al igual que al resto del mundo, la cuarentena por la pandemia del coronavirus les afectó y lo hizo de diferente manera, por ello decidieron buscar ayuda profesional y acudir a terapia de pareja.

Así lo reveló la Diva del Bronx en el último número de la revista Allure, en cuya portada sorprendió por su nuevo y radical cambio de look.

"Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación", confesó la neoyorquina. Fue el estar encerrados en casa lo que les impulsó a pedir ayuda profesional, ya que la artista y el exjugador llevaron ese tiempo de diferente manera. Mientras que su chico se adaptó a las circunstancias, ella extrañaba el ajetreo de su día a día.

"Extraño ser creativa y correr. Pero Álex, de todas las personas, me dijo: 'Me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta hacer videollamadas. Me encanta saber que los niños están ahí, y que tú estás ahí todo el tiempo'", admitió.

Por otra parte, la suspensión de su boda, la que habían estado organizando durante meses, tampoco ayudó a la situación.

"Fue un gran problema. Habíamos estado planeándolo durante meses y meses. Tal vez ese no era el momento adecuado. Empiezas a pensar en todas las cosas, en cómo todo tiene su tiempo y su momento perfecto y divino", comentó con naturalidad a la publicación.

A pesar de tener que posponer sus planes de pasar por el altar, la pareja hizo de ese tiempo en casa algo especial para sus hijos y disfrutaron juntos de esos meses encerrados con diferentes planes en su hogar, como dejaron ver en sus redes sociales.

