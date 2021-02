Camilo Venegas en Las Mañanas: "Para hacer una Cuba vivible, hay que tener libertad para vivir"

El escritor cubano residente en Londres Arturo González Dorado ha defendido en numerosas ocasiones en Las Mañanas de CiberCuba la necesidad de un acuerdo de mínimos que haga que Cuba sea "vivible". Sobre este tema, el periodista Camilo Venegas Yero considera que hay requisitos irrenunciables para conseguirlo.

"Para tener una Cuba vivible, primero tiene la gente que tener la libertad de vivir y en Cuba, actualmente, no hay libertad para vivir. Si un artista no tiene libertad para crear, si un periodista no tiene libertad para informar; si un cubano no tiene la libertad para emprender un negocio... No va a haber una Cuba vivible. La Cuba vivible va a empezar cuando los cubanos recuperen la libertad de producir, de elegir sus vidas; de irse o de volver. Mientras tengamos que pedir un permiso para volver a Cuba y corramos el riesgo de llegar al aeropuerto de nuestro propio país y que no nos dejen pasar... no va a haber una Cuba vivible", señaló el también escritor.

Estas declaraciones las hizo el autor del blog El Fogonero en la tertulia diaria que conduce la periodista Tania Costa y que se transmite en directo de lunes a viernes, desde las doce del mediodía, a través del perfil de Facebook de CiberCuba Noticias.

En el debate de ayer, dedicado a la lista negra de las 124 profesiones prohibidas a la iniciativa privada en Cuba, participaron, además, las periodistas Ileana Medina y Martha María Montejo.

Medina lamentó que el Gobierno cubano prohíba expresamente el ejercicio de profesiones como el Periodismo, que hasta ahora no era una ilegalidad por el principio del Derecho que dice que lo que no está expresamente prohibido, está permitido.

"Es un varapalo enorme para todo este movimiento de la prensa independiente, que es de lo mejorcito y respirable que hay prácticamente en Cuba", señaló.

Para Martha María Montejo, profesora de Español en Arkansas, esta prohibición del Periodismo independiente, pero también del ejercicio privado de la Arquitectura o la Ingeniería, es contraproducente porque sólo permite pensamientos afines al poder.

"Es un problema enorme siempre y cuando el pensamiento y la cultura de un país están subvencionados por el Gobierno. Mientras se niegue el desarrollo intelectual no habrá evolución", sentenció.

Por su parte, Arturo González Dorado puso la nota optimista al programa haciendo referencia a las "señales nuevas" que está enviando Cuba, como son el 27N y el Movimiento San Isidro. "En medio de la barbarie, vemos un renacer", recalcó.

González Dorado percibe, además, gestos positivos del Gobierno como el de ampliar de 127 a 2.100 el número de oficios y profesiones autorizados al trabajo por cuenta propia. Y estos gestos positivos llegan en un momento decisivo: cuando en "Cuba estamos en el invierno de nuestro descontento", dijo.

En Las Mañanas se habló también de la negatividad en la comunicación del Gobierno de Cuba; del embargo económico de Estados Unidos a la Isla; de la Carta a Biden firmada por más de 300 intelectuales cubanos a través de La Joven Cuba y de las carencias intelectuales del gobernante Miguel Díaz-Canel.

