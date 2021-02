Empresa Agroindustrial Ceballos sufre pérdidas por mal trabajo del gobierno cubano

La empresa agroindustrial cubana con sede en Ciego de Ávila, Ceballos, sufrió grandes pérdidas económicas en enero de 2021 debido al caos en la implementación de la tarea de ordenamiento monetario decretada por el gobierno cubano al comenzar este año, reportó Invasor.

Según el medio oficialista, la empresa no pudo comenzar sus actividades de evento a partir del pasado primero de enero, sino 20 días más tarde, tras esperar la “confirmación total” por parte del gobierno “de los precios de los insumos y las materias primas para luego establecer los suyos (más de 200)”.

Esto retrasó cualquier operación comercial y afectó el salario de los 5000 trabajadores de la empresa, quienes tuvieron que conformarse con su salario básico sin estímulo después de haber comenzado a producir a partir del 22 de enero de 2021.

Una vez que el estado estableció y limitó los precios, tanto los de la materia prima como los del producto acabado, muchos de los productos de Ceballos dejaron de ser rentables, y otros subieron tanto de precio que ocasionaron el malestar de la población.

Las afectaciones, según los nuevos costos de las materias primas, atacan directamente algunos de los productos estrella de la empresa como el puré de tomate y el dulce de guayaba, los cuales han dejado de ser rentables.

La Resolución 324 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios, titulada “Tratamiento a Aplicar por las entidades, a los precios mayoristas descentralizados en pesos cubanos, en los primeros 6 meses a partir de decretarse el Ordenamiento”, estableció un aumento posible de precio de hasta 5.63 veces en los casos de la producción y el procesamiento de frutas y vegetales.

La tonelada de Guayaba ascendió a 11 500 pesos, 6 veces su valor anterior, lo que provoca que, aún con un nuevo precio de 33 pesos en comparación con los 8 pesos que costaba anteriormente, la barra de dulce de guayaba ofrece pérdidas a la empresa.

“Si el productor de guayaba debe pagar los nuevos costes de los insumos agrícolas, del agua, la electricidad, el combustible, no le deja utilidad. Esto es una cadena; parte de la base y, si la agricultura es costosa, la cadena de valor va incrementándose”, dijo Miguel Ángel Pérez Leiva, especialista en gestión comercial de la UEB Comercializadora de la región.

Por su parte, en cuanto al tomate, Eumelio Alberto Donis García, director contable de la empresa avileña, declaró: “Casi no podemos hacer pasta de tomates, por ejemplo, porque subieron el quintal de tomate a 262.00, pero nos toparon la lata de 3,2 kilogramos a 96.97 pesos (precio mayorista). Eso no cubre el costo de la materia prima. Olvídate de la corriente, el agua, la semilla”.

La unificación monetaria también imposibilita la compra de envases de metal en forma de lata. Según el propio, Donis García, el Director Contable, el estado solo le asigna a la empresa 289 000 latas, de una demanda de 11 millones.

“Si la tengo que importar (o aportar la divisa), los precios están entre 1.17 y 1.40, al multiplicarlo por 24 la lata más barata sale en 28.00 pesos. Cuando eso llega al pueblo, después de ponerle dentro la mermelada o lo que sea (que también tiene sus costos) la cuenta no da, porque la lata no se come, y el consumidor estaría botando 28.00 pesos” dijo.

Por si esto fuera poco, las pérdidas en la exportación dejaron de ser rentables, de acuerdo a Domingo Escalante Pérez, director de comercio exterior en Ceballos.

“Es imposible, en términos de costos, exportar y ser rentables. Las materias primas con precios centralizados subieron cinco veces. Si eso es así con el mango y la guayaba, ¿qué podríamos hacer nosotros con la piña o los cítricos (más costosos en su producción)?. Los precios fijados para los insumos hacen irrentable cualquier producción”.

Solo en el mes de enero la empresa perdió casi un millón de pesos, porque exportó 6.9 millones, pero la operación tuvo un costo de 7.6 millones.

“Por concepto de estadía en el Mariel, donde tenemos 338 contenedores, nos cobran diariamente 216.00 pesos por cada uno, amontonados uno encima del otro, al sol. Y no somos responsables por esa demora. Me cuesta lo mismo producir el carbón, la pulpa de mango o de guayaba, que mantener un mes los contenedores en el puerto”, subrayó Donis García.

Sumado a lo anterior, el mal trabajo y la eficiencia de la gestión estatal en las empresas portuarias de almacenamiento han provocado que Ceballos no pueda cumplir el plan de exportaciones de enero, y así lo hicieron saber en su Facebook:

“Al cierre de 2020, unos 350 contenedores, con más de 6 600 toneladas de carbón, se quedaron en el puerto, mientras otras 3 600 t permanecían en los almacenes, producciones que, de haber llegado a su destino, permitirían a Ceballos sobrecumplir su plan de exportaciones”.

Las pérdidas económicas de Ceballos son un ejemplo del caos, la inflación, el control y la ineficiencia de lo que ha sido la implementación de la unificación monetaria en Cuba, mientras el país se encuentra en una profunda crisis económica provocada por su modelo económico de gestión estatal, la pandemia y la mala coordinación y administración de sus dirigentes.