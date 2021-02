Científico cubano Oscar Casanella: "Estos son los resultados del tope de precios"

El científico y activista cubano Oscar Casanella denunció las consecuencias que los precios topados por el gobierno han tenido sobre el abastecimiento y el consumo de los productos agropecuarios en la población.

Una foto compartida por Casanella en Facebook y tomada en la mañana de este martes 9 de febrero, muestra las estanterías completamente vacías del agromercado ubicado en 19 y B, en el Vedado, principalmente administrado por vendedores privados.

“Estos son los resultados de los topes de precios a los productos”, dijo Casanella. “El pueblo de Cuba necesita libertades económicas. Necesitamos mercado libre”, agregó.

El agro de 19 y B es conocido por ser uno de los más exclusivos y caros en La Habana, pero también uno de los más abastecidos.

Con la inflación desatada tras la unificación monetaria establecida el primero de enero de este año y la devaluación subsecuente de la moneda nacional, los precios de todos los productos de primera necesidad han subido de precio.

Sin embargo, el estado cubano se ha opuesto fervientemente a las consecuencias de sus propias políticas y administración, y ha decretado un listado de precios topados, o precios máximos, que tanto los vendedores privados como estatales deben cumplir, a riesgo de multas elevadísimas y confiscaciones de sus medios.

Desde principios de año, los cubanos denunciaron que el agro de 19 y B se encontraba completamente desabastecido, hecho que no ha cambiado hasta ahora, como documentó Oscar Casanella.

En la misma situación, también se encuentran agros como el el de 19 y 42, en playa, otro de los habitualmente abastecidos, que durante el pasado mes de enero exhibió también sus estanterías vacías.

Varios economistas han señalado la ineficacia de los precios topados para la salud del mercado y la economía cubana:

“Que un vendedor aumente el precio de su producto no es un delito, salvo situaciones excepcionales. Lo normal es que el vendedor, la oferta, trate de incrementar los precios para ganar más, pero con ese comportamiento no irá muy lejos si la demanda que, dispone de libertad de elección, no acepta los precios altos y con su comportamiento (no comprar) le obliga a rebajar los precios” dijo Elías Amor, economista Presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Miembro del Consejo del Centro España-Cuba Félix.