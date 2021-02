Evo Morales asegura que Maduro le envió médicos cubanos y venezolanos para su tratamiento por COVID-19

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, le había enviado médicos cubanos y venezolanos para asistirlo en el tratamiento contra COVID-19, luego de ser diagnosticado con la enfermedad.

“En la noche me llamó Maduro, me preguntó cuánto de saturación (tenía), le informé. (Me dijo) te mando médicos. A las 7 de la mañana del martes ya estaban los médicos cubanos y venezolanos”, aseguró Morales en una entrevista con la agencia EFE publicada este sábado.

La entrevista resulta reveladora también de los estrechos lazos de Morales con el gobierno cubano, que lo recibió para debatir la posibilidad del "regreso de la democracia" a Bolivia.

Fue lo que sucedió en octubre de 2020, cuando Luis Arce se impuso en los comicios. Morales confesó que uno de los temas que ocupó mayormente su agenda el tiempo que estuvo fuera de Bolivia, era cómo volver a ganar las elecciones, algo para lo cual contó con la asesoría de La Habana, según reconoció él mismo.

El exmandatario regresó a Bolivia luego de tres meses en Argentina, donde el gobierno del presidente Alberto Fernández lo amparó. Sobre el exmandatario pesaban varias acusaciones —entre ellas, la de fraude electoral— y la amenaza de cárcel si volvía a suelo boliviano, por lo cual debió esperar a que Arce, uno de sus compañeros del Movimiento al Socialismo (MAS), ganara las elecciones.

Al conocerse que portaba la enfermedad, Morales indicó que estaba bajo el cuidado de una “junta de médicos” y mencionó que Maduro y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, le ofrecieron llevarlo a sus países para recibir tratamiento.

Asimismo, reveló detalles de cómo fue su experiencia personal con el virus. Refirió que un día no pudo ejercitarse porque se sentía “mal”, “sin ganas, sin fuerza”. El exmandatario dio positivo a una prueba después de participar en masivos encuentros con cocaleros del trópico de Cochabamba, en el centro del país andino.

En enero pasado, afectado por la enfermedad, Morales viajó a la ciudad, donde pidió que le realizaran una prueba PCR que dio positivo. “De todas maneras, quiero confirmar, me interné en la Clínica Los Olivos y me confirmaron totalmente que estaba con covid”, apuntó.

Morales afirmó que fue tratado con antibióticos “fuertes”, algunos de ellos traídos de Cuba, permitiéndole empezar a eliminar el virus en la primera semana de haberse detectado la infección.

“Y a una semana y media ya está derrotado (el virus), pero ¿qué me dí cuenta? el virus en dos o tres días me destrozó mis defensas”, dijo el expresidente, quien agregó que arrastraba una neumonía desde Argentina, país que lo acogió luego de abandonar Bolivia a causa de varias protestas por los resultados en los comicios de 2019.

“Yo sentí desde Argentina. Tosía, se perdía y a veces venía cada dos días como flema acá. ¿Qué será? ¿Ya estoy viejo? Eso me preguntaba”, detalló, que se autocriticó por usar “muy poco” la mascarilla.

Por otra parte, Morales comparó el enfrentamiento a la pandemia por parte de los países socialistas frente a los capitalistas, destacando los casos de Cuba, China y Venezuela que, a su juicio, lo estaban haciendo bien.

Morales afirmó que constitucionalmente podría luchar por postularse a unas futuras elecciones, pero prefería dedicarse a la gestión pública como lo estaba haciendo “por ahora”.