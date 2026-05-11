La Justicia boliviana ordena arrestar a Evo Morales tras faltar al juicio

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La Justicia boliviana declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales tras su inasistencia a la audiencia de apertura del juicio oral por trata agravada de personas en el departamento de Tarija, y ordenó su aprehensión inmediata.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Ortiz, confirmó que el tribunal dispuso la emisión de un nuevo mandamiento de aprehensión y el arraigo del exmandatario, luego de que ni él ni la segunda acusada —identificada como la madre de la presunta víctima menor de edad— comparecieran ni justificaran su ausencia.

«Hoy se ha desarrollado la audiencia en el caso de trata de personas donde se encuentran involucrados el expresidente Evo Morales y una segunda persona de sexo femenino. La audiencia ha decantado en la declaratoria de rebeldía nuevamente de ambos acusados, toda vez que no se han presentado y no han justificado su inasistencia», afirmó Ortiz.

El proceso quedó suspendido sin fecha definida y solo se retomará cuando los acusados sean aprehendidos o comparezcan de manera voluntaria ante la justicia.

El fiscal del caso remarcó que corresponde a la Policía ejecutar el mandamiento de aprehensión y que el Ministerio Público cumplió con todas las actuaciones procesales requeridas.

Morales enfrenta la acusación de haber mantenido una relación con una menor identificada como Cindy S.V.P., quien tenía entre 14 y 15 años cuando habría iniciado el vínculo con el entonces presidente, quien contaba aproximadamente 57 años.

El contacto habría ocurrido a través de la llamada «Guardia Juvenil» o «Generación Evo», un grupo de jóvenes creado durante su mandato. De esa relación habría nacido una niña el 8 de febrero de 2016, cuya partida de nacimiento registra a Juan Evo Morales Ayma como padre.

La Fiscalía de Tarija reunió más de 170 pruebas de cargo para sustentar la acusación en el juicio oral.

La magistrada Rossmery Ruiz aclaró que un memorial presentado por la joven —en el que sostiene que no existe víctima en el caso— no puede resolverse antes de que el juicio se instale: «Mientras no se instale el juicio oral no se puede resolver ningún memorial de manera escrita».

La defensa de Morales, encabezada por el abogado Nelson Cox, argumentó que el exmandatario no asistió porque no recibió notificación en su domicilio y denunció irregularidades en el debido proceso.

Esta es la segunda vez que Morales es declarado en rebeldía en este caso. En enero de 2025, un juez ya lo había declarado rebelde tras no comparecer en dos audiencias de medidas cautelares, alegando enfermedad, lo que derivó en arraigo, congelamiento de cuentas y registro de bienes.

Desde octubre de 2024, cuando la Fiscalía emitió la primera orden de arresto, Morales permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba. En aquel momento, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días para impedir la ejecución de la captura.

El aislamiento político del exmandatario se ha profundizado en los últimos meses: en marzo de 2026, el Senado boliviano aprobó con más de dos tercios de los votos retirar su busto del Palacio Legislativo en La Paz, medida ejecutada el 26 de marzo.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue categórico sobre el estado del proceso: «Estamos en la puerta de un juicio oral y ya será el tribunal de sentencia que determine el absolver o condenar a esta persona dentro del proceso penal».