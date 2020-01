La cubana Mariela Flores prepara su primer disco tras triunfar en Got Talent España

Publicado el Lunes, 6 Enero, 2020 - 09:28 (GMT-4)

La cantante cubana Mariela Flores Iriarte, quien brilló en la cuarta edición de Got Talent España, prepara su primer disco con el apoyo del Instituto Latino de la Música.

En reciente visita de Daniel Martín Subiaut, presidente del Instituto Latino de la Música (ILM) a La Habana, se pautaron los conceptos y estrategias del fonograma.

Según nota de prensa enviada a CiberCuba, el álbum de diez temas -que todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial- se graba en Manane Records, donde la propia cantante y Miguel Ángel Wong Díaz asumirán como coproductores generales del fonograma y coautores de varios temas. Wong Díaz será además el productor musical y arreglista del álbum.

Varios sencillos serán estrenados a lo largo del año en Cuba, España, México y otros países del Caribe. El primer sencillo se estrenará el 28 de marzo en la Gala de Premios CUERDA VIVA, en el Teatro Nacional de Cuba.

“Para este álbum, ya se han confirmado varias colaboraciones con importantes cantantes y músicos de prestigio internacional”, concluye la nota.

Mariela Flores, una habanera de abuelos asturianos, puso en pie a jueces y público del famoso show televisivo, hace casi un año, con su impresionante interpretación de Somewhere, del famoso musical de Broadway, West Side Story.

"Soy hispanocubana y mi abuela era asturiana. He venido fundamentalmente para hacerlo lo mejor posible y así honrar su memoria y la de todos los emigrantes españoles que salieron con su maleta y con todo su orgullo dentro de ella a buscar un futuro incierto", dijo la cubana de 37 años poco antes de su presentación del famoso tema.

Mariela derrochó talento, afinación, emoción y control vocal sobre el escenario del concurso televisivo, tanto que el propio canal de YouTube del programa la presentó como la cubana que "debería estar actuando en todos los musicales".

Con una exquisita interpretación de I have nothing, de Whitney Houston, Flores se convirtió en la primera finalista del show, aunque luego no consiguió convertirse en ganadora de la cuarta edición del programa.

"De la final me llevo la satisfacción de haberlo hecho bien y las críticas positivas que estoy cosechando. Fui la última concursante en presentarse en las audiciones, (aunque se edita para la televisión), la última en la semifinal y la última por tercera vez en la final. Todo esto ha sido un gran halago, pues dicho por uno de los directores, ha sido para cerrar en alto. Por esto me siento ganadora en varios aspectos: muchas personas conocidas y desconocidas me apoyaron, ha sido una muestra de afecto que me ha conmovido mucho", dijo en entrevista para CiberCuba en mayo de 2019.