Motociclistas invaden el Palmetto en Miami y provocan accidente

Un grupo de motociclistas que conducían temerariamente provocaron un accidente este domingo en la carretera estatal 826 (SR 826), también conocida como la autopista Palmetto Expressway, en el condado de Miami-Dade.

Las imágenes del accidente fueron captadas por un usuario de la red social Instagram que publicó el video en el que se aprecia el comportamiento temerario de algunos motociclistas que hacen piruetas y equilibrios circenses encima de motos de diferentes usos y cilindradas.

En la grabación se aprecia el denso tráfico de automóviles y otros vehículos entre los que circulaba el grupo de motociclistas y que hacía aún más peligrosas las imprudentes maniobras de un grupo de ellos que se dedicaban a sus cabriolas.

En un momento determinado se ve que uno de ellos intenta un brusco cambio de senda, provocando el impacto por detrás de otro motociclista que avanzaba a más velocidad. Con el choque, ambos salieron despedidos de sus motos y rodaron por la carretera, al parecer sin tener que lamentar heridas de gravedad.

La autopista Palmetto Expressway, que no tiene peaje, está considerada de alto tráfico por las autoridades del condado, que calculan unos 250 mil coches transitando diariamente por sus vías. Se trata de una ruta de circunvalación alrededor del área metropolitana de Miami, que recorre aproximadamente 48 km, desde la ruta 1 de Estados Unidos en Pinecrest hasta su término en State Road A1A en Sunny Isles Beach.

Las reuniones de estos pilotos amantes de las motos se están volviendo cada vez más habituales en esta ruta que rodea la ciudad de Miami, según comentaron usuarios en el post de Instagram con el video del accidente.

Asimismo, muchos otros comentarios se centraron en la conducción imprudente del grupo de motociclistas, algunos de ellos dejando ver su indignación ante tales comportamientos en semejante vía pública.

“Idiotas on the road”, calificó uno de ellos. “Esto es una mierda. ¡Saquen sus bicicletas de juguetes, idiotas de la carretera!, protestó otro de los usuarios que comentó el video compartido por Only in Dade.

Residentes de Miami están pidiendo a las autoridades que hagan algo para parar estos grupos que provocan interrupciones y ponen en peligro a los conductores en las autopistas de la ciudad, informó el sitio CubaenMiami.

A mediados de enero pasado, dos residentes de Palmetto murieron en un accidente de motocicleta, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida y reflejó el diario Bradenton Herald.

Las víctimas, un hombre de 42 años y una pasajera de 48 años, se encontraban en la carretera U.S.41 en dirección sur cuando el conductor perdió el control de la motocicleta, se salió de la carretera y chocó contra un árbol, según el informe del accidente.

Florida es el estado donde más muertes en accidentes de motocicleta se reportan en todo EEUU, según un informe emitido en 2017 por "The Auto Club Group", el mayor club de automovilistas del país, según Infobae.

En 2018, 4985 motociclistas murieron en choques de motocicletas, un 5 por ciento menos que los 5.229 de 2017, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). En 2018, los motociclistas tenían 27 veces más probabilidades que los ocupantes de automóviles de pasajeros de morir en un accidente por millas recorridas.