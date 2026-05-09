Múltiples víctimas en posible explosión de un bote en Miami: ¿Qué se sabe?

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Un total 15 personas fueron hospitalizadas este sábado tras la posible explosión de una embarcación cerca del banco de arena de Haulover, frente a Haulover Beach en Miami-Dade, en un incidente que activó una respuesta de emergencia masiva y fue declarado evento de víctimas masivas de Nivel 2.

La llamada de emergencia se recibió a las 12:48 p.m., lo que desencadenó el despliegue inmediato de más de 25 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR).

Entre los recursos movilizados se encontraban el barco contraincendios Fireboat 21, unidades de Ocean Rescue y agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Al llegar a la escena, los equipos hallaron múltiples pacientes que requerían atención médica de inmediato.

Según el MDFR, «debido al número de pacientes y a la necesidad de recursos adicionales, la emergencia fue elevada a un incidente de víctimas masivas (MCI) de Nivel 2».

En total, 15 personas fueron trasladadas a hospitales del área.

Las autoridades no han divulgado el estado de los pacientes ni la causa del incidente.

Un helicóptero de rescate fue captado en video aterrizando en la zona, según reportes de NBC Miami.

Un testigo declaró a Telemundo 51 haber escuchado la explosión, aunque «no supo qué pasaba en el momento».

La escena permaneció activa y bajo investigación al cierre de los primeros reportes, sin que se hubieran dado a conocer detalles sobre la embarcación involucrada.

El Haulover Sandbar, punto de alta concentración náutica

El Haulover Sandbar es un banco de arena en aguas poco profundas ubicado cerca del Haulover Inlet, en el norte de Miami-Dade, que se ha convertido en uno de los destinos náuticos más concurridos del sur de Florida.

Los fines de semana, especialmente en temporada cálida, decenas de embarcaciones se congregan allí para reuniones sociales en el agua, lo que genera una alta concentración de botes recreativos con combustible a bordo.

Esa densidad de embarcaciones representa un riesgo potencial que las autoridades han señalado en múltiples ocasiones.

Antecedentes: una historia reciente de accidentes náuticos graves

El incidente de este sábado ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad náutica en el sur de Florida.

En mayo de 2025, once personas resultaron heridas, incluidos dos niños, tras la explosión de un bote en Fort Lauderdale durante el fin de semana de Memorial Day.

En ese caso la embarcación, un Sea Ray de 39 pies, explotó cerca de un banco de arena popular en la Intracoastal Waterway.

Joshua Fifi, de 29 años, murió días después tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo.

La causa probable fue la acumulación de vapores de combustible que se encendieron al intentar arrancar el motor.

En julio de 2025, una tragedia en Miami dejó varios niños muertos tras la colisión de un velero con una barcaza frente a Hibiscus Island.

El capitán del remolcador fue acusado de homicidio involuntario en abril de este año.

En abril de 2025, un yate perdió el control y volcó en un canal de Eastern Shores, en North Miami Beach.

Florida, líder en accidentes náuticos en Estados Unidos

Florida es el estado con mayor número de embarcaciones recreativas registradas en el país: más de 1,030,053 en 2024.

Según el informe oficial de la FWC publicado en mayo de 2025, ese año se registraron 685 accidentes náuticos reportables en el estado, con 81 fallecidos, el año más mortífero desde 2019.

Miami-Dade fue el condado con mayor número de accidentes: 75 en 2024.

El mes de mayo es históricamente uno de los más peligrosos para la navegación recreativa en Florida, con 13 muertes registradas en mayo de 2024, el mes con mayor número de fallecidos del año.

Además, el 65% de los operadores involucrados en accidentes fatales en Florida en 2024 no contaba con educación o entrenamiento formal en navegación, un dato que las autoridades han utilizado para impulsar campañas de seguridad náutica.

Las autoridades no han confirmado aún si la explosión de este sábado en Haulover está relacionada con el manejo de combustible u otras causas, y la investigación permanece en curso.