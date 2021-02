Holguineros a las autoridades sobre aumento de casos de coronavirus: No se le puede echar la culpa de todo al pueblo

La dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Holguín ha pretendido responsabilizar a la población por indisciplinas sociales que atentan contra la contención del coronavirus en esta provincia del norte oriental de Cuba. Para ilustrar su argumento, el organismo provincial comparte fotos de colas a la salida de centros comerciales, y los internautas no se han quedado callados

“Si la disciplina entre cubanos no empieza primeramente como un asunto individual, entonces será muy difícil ganar la batalla a la COVID-19”, se lee en la publicación del MINSAP de Holguín.

Una usuaria identificada como Isabel González en Facebook respondió que “el sistema de salud pública tampoco está trabajando como debe”. González, quien dijo ser profesora de la secundaria básica Antonio Maceo en la localidad de Sao Arriba, detalló el caso de un colega suyo que había dado positivo a la COVID, lo habían ingresado anteriormente por sospecha de dengue y “nosotros nos enteramos a los 11 días por una madre de la escuela que lo escuchó por radio Holguín”.

La profesora agregó que a ninguno de los contactos, entre los que se encontraba ella, se les notificó: “mis compañeros y yo tenemos hijos, padres, abuelos y nadie nos realizó un PCR, nadie nos aisló, nadie fue a fumigar nuestra escuela con cloro ni nuestras casas”, sentenció. Por suerte, ninguno de los contactos se contagió de Covid19 pero, en su opinión, “No se le puede echar la culpa de todo al pueblo, el sistema de salud está trabajando con los pies”.

La dirección provincial del MINSAP, por su parte, asumió una postura defensiva ante el comentario de esta usuaria, la instó a “comunicarse directamente” con ellos, sugiriendo que debió escribirle un mensaje privado en lugar de hacer pública la crítica, y negó que no estuvieran haciendo un buen trabajo: “Sólo le pedimos respeto y nos acompañe, crítica constructiva y no con ansias de crear malestar.”

Otra usuaria identificada como Iliana González en la red social respondió que “No es una falta de respeto expresar criterios y opiniones”, al tiempo que la profesora replicó que su intención no es crear malestar. “Soy profesora, mi tarea es construir, no destruir, pero lo q está mal hecho está mal hecho y no se le puede cambiar el nombre”. También detalló que, en caso de haber sido necesario, se hubiera aislado pues su hijo padece de asma y tiene una cardiopatía, e insistió que “salud en ciertos casos sí está trabajando muy mal, de hecho nuestro presidente lo mencionó y lo criticó en una mesa redonda”.

Lourdes Pichs, periodista que cubre temas de salud en Holguín, refiriéndose a la profesora culpó al colega de la profesora por omitir “esa importante Información” en la encuesta epidemiológica. La también periodista del semanario provincial ¡Ahora! prosiguió con el argumento de que fue el profesor quien debió informar sus contactos porque las autoridades de salud “no son adivinos”, aunque no descarta “problemas en el sistema sanitario” dijo. “Él es un irresponsable total”, sentenció la periodista.

En respuesta a Pichs, Isabel mostró su desacuerdo y sostuvo que "No se puede culpar al profesor, seguimos quitándole responsabilidad a quien la tiene culpando a otros del mal trabajo que hubo ahí".

Otros comentarios, como los de Yamisela Batista, giraron en torno a las restricciones de movimiento impuestas. Batista dijo que “algo está pasando” e ilustró el caso de una amiga que no tiene como desplazarse a la ciudad “porque el transporte está detenido” mientras hay “colas excesivas en el centro d la cuidad, para comprar platos y vasos que no son productos de primera necesidad.”

En este sentido, la periodista Mildred Legrá Colón demandó que “Salud Pública tiene que exigirle a Comercio que por ahora no vendan jarras, ni vasos, ni mochilas y otros artículos que por el momento la gente no necesita...”

No faltaron quienes apoyaran la publicación lamentando que “Holguín no se entera aún que tenemos coronavirus”, así como los que hicieron recaer la responsabilidad en coleros y revendedores. Del mismo modo, varios internautas señalaron el desabastecimiento generalizado ante lo cual es “obligatorio salir a la calle y hacer estás largas colas para buscar el escaso alimentos para la familia”, mientras que otro usuario consideró que las autoridades de la provincia “no están identificando bien los problemas” y agregó que “Lo primero que tienen que hacer es realizar bien su trabajo y dejarse de hablar y la culpa al pueblo”.

La situación de pandemia, agravada por la escasez y la falta de medidas efectivas para hacer cumplir las medidas sanitarias, está teniendo un impacto en la población y en el comercio de la provincia. Además del desabastecimiento en la red de comercio estatal, la imposición de multas abusivas al sector por cuenta propia, así como penas de cárcel por acaparamiento ilícito o especulación han tenido un efecto nocivo en la disponibilidad de productos de primera necesidad que ha obligado a los cubanos a hacer largas filas, a pesar de la amenaza del virus.

Informaciones de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) aseguran que solo en las últimas dos semanas, autoridades holguineras han cobrado 374 mil pesos de multas a comerciantes privados por incumplir con el sistema de precios establecidos por el gobierno de Cuba como parte del proceso del ordenamiento económico, informó. Mientras la situación económica empeora, los casos positivos por Covid19 van en ascenso y la culpa, cuando no recae en el embargo norteamericano, la paga el pueblo.