"Esto es peor que un Período Especial" cubanos se quejan del desabastecimiento en La Habana

“Esto es peor que un Período Especial, desabastecimiento, largas colas durante muchas horas y cuando te toca el turno se acabó todo. Los primeros son los que compran”, escribió desde el Vedado el fotorreportero y colaborador de CiberCuba Pedro Luis García, en una publicación en Facebook.

La situación de carencias y de desabastecimiento casi crónicos en Cuba se ha visto agravada por la crisis del coronavirus.

Este ciudadano considera que el Gobierno debe poner carpas móviles en los parques con tiendas y que por la libreta se pueda ir a comprar por días, como una medida para evitar las aglomeraciones, como se hace en otros territorios del país.

“El gobierno, con urgencia, tiene que ver el asunto de la comida y los agromercados. Tienen que prestarle atención al pueblo. La voz del pueblo vale y se respeta. No mientan que sabemos cuándo se dice mentira", indicó este cubano que recorre las calles de La Habana cada día.

La situación en la capital es tan compleja que, pese a las posibles represalias por informar sobre estas cuestiones en Cuba, las personas no se amedrentan y denuncian hasta el cansancio la dura realidad que están viviendo cada día.

Captura de imagen Facebook

Otro ciudadano comentó que en el reparto Martí para comprar dos paquetes de perros calientes por persona, tienen que hacer cola desde las tres de la mañana.

Otra persona alertó en Facebook de que no se logra nada quedándose en casa después de las 7 de la noche si en la mañana se crean las colas multitudinarias.

“¿El distanciamiento físico para cuándo? Seguimos subestimando a este enemigo invisible que mata”, dice Guillermo Rodríguez Hidalgo, quien comparte imágenes de las colas en el Consejo Popular Mónaco, municipio Diez de Octubre, a las 8:50 AM.

En los comentarios a esta publicación una mujer señala que las autoridades de La Habana piensan que el virus se transmite solo después de las 7 de la noche. “Yo sé que hay que comer y comprar y todo eso, pero si arreglaran algunas cosas esto no sucedería. Es que ellos no tienen que hacer colas, esa es la verdad”, indicó.

Otra cubana dijo que lo que tiene que hacer el Estado es acabar de organizar la distribución de artículos de primera necesidad, porque la población no tiene opciones.

"Es pollo y (cerdo) así que dónde lo saquen hay que comprarlo. Todos no tienen familia en el exterior para que le manden MLC que son también tiendas priorizadas a las que pueden ir de cualquier municipio”. Esta persona señaló además que las nuevas medidas “están marcando la diferencia que nunca antes existía”.

"Entonces, de momento sale un grupo de inspectores y a poner multas, en ocasiones por gusto o no saben aplicar el decreto y hay personas mayores que no tienen ese dinero, que cuidan de sus viejos y sólo tienen una chequera. No entiendo nada, estoy bloqueada”, declaró otra.

Los grupos anticoleros en el primer mes de práctica, en La Habana, han puesto más de 2 mil multas y han llevado a juicio a casi 5 mil personas en la capital, según los datos difundidos por el portal oficialista Cubadebate.

La población no encuentra congruente las medidas que se toman ni hallan solución a sus carencias diarias. Luchan por mantener la disciplina, pero si no entran en esas colas, si no se aglomeran y forman parte del problema no pueden subsistir.