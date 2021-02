Iraisel, viuda de El Dany, comparte un bello vídeo de Daniela cantando uno de sus temas favoritos de su padre

Para nadie es secreto que la pequeña y carismática Daniela, hija del fallecido cantante cubano de música urbana El Dany y la cubana Iraisel, siempre se ha posicionado como la mayor fan de la carrera artística de su padre.

Tras la ausencia del reguetonero, ahora ha sido la joven la encargada de mantener viva la memoria de El Dany y continuar alimentado esa admiración que siente Daniela por la música de su padre.

De ahí que a cada rato Iraisel comparte en las redes sociales enternecedores momentos en los que podemos ver a la menor disfrutando de alguna que otra canción de Yomil y El Dany, agrupación a la que pertenecía el fallecido artista.

Ejemplo de ello es el vídeo que la joven recientemente subió a su perfil de Instagram. En el material audiovisual podemos ver a Irasel junto a la niña mientras ambas escuchan y cantan al ritmo del sencillo del dúo urbano Im sorry for you, uno de los temas favoritos de Daniela.

"Ser tu mamá es lo más bello del mundo. Gracias Dios. Esta es unas de las canciones que más le gusta a Daniela", fueron las palabras que la cubana agregó al post que se ha ganado el cariño de sus admiradores.

Yomil Hidalgo Puentes, gran amigo y compañero de profesión de El Dany, siempre está pendiente de ambas a través de las redes sociales por lo que no tardó en comentar la publicación de Irasiel de la manera más cariñosa: "Bellas, las quiero mucho".

Otros seguidores de la cubana también han dedicado un momento a dejarle un mensaje en el post para ella y su hija: "Hermosuras besos y bendiciones", "Que Dios las bendiga", "Hermosas las dos", "Bellas. Esa niña es tremenda bendición en vuestras vidas y también es muy querida para todos los que seguíamos a su papá. Lindo día" y "Bellas, me derrite de emoción la nena. Bendiciones", se puede leer en el post de Iraisel.

La vida de Daniel Muñoz Borrego, nombre real de El Dany, se apagó con apenas 31 años de edad el 18 de agosto del pasado año 2020 en el hospital Calixto García de La Habana.

Según comunicaron horas después del fallecimiento medios oficiales de la isla, la causa de la muerte del artista urbano se debió a una afección cardiovascular aguda.

