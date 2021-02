Denuncian estafa en redes sociales para conseguir fotos íntimas de actrices cubanas

La Asociación Nacional de Actores de Cuba emitió un aviso importante en el que denuncian un caso que han conocido de ciberacoso hacia una actriz y alertan a las profesionales del gremio del peligro al que se exponen en caso de entregar fotos íntimas a ciberdelincuentes.

“Desde esta plataforma queremos denunciar un caso de ciberacoso, suplantación de identidad, e intento de ciberestafa y ‘sextorsión’”, informó la Asociación a través de un post publicado en su cuenta de Facebook.

Al parecer, varias actrices cubanas han sido contactadas a través de la red social Instagram desde comienzos de febrero por una o varias personas que han suplantado la identidad de instituciones y directores prestigiosos, con la intención de conseguir fotos íntimas de ellas. Para obtenerlas, el o los delincuentes crearon cuentas falsas de los cineastas cubanos Juan Carlos Cremata, Gerardo Chijona, o del chileno Silvio Caiozzi.

“La persona que se esconde tras esos perfiles muestra interés en estas actrices para una supuesta producción que sería muy bien remunerada, habla de un supuesto casting y exige fotos íntimas con la justificación de necesitarlas para decidir si la actriz puede optar por el papel o no. Además pone presión para que las fotos sean enviadas lo antes posible”, denuncia la Asociación Nacional de Actores de Cuba.

El ciberacoso o acoso virtual es el uso de medios digitales para acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios y, según la Wikipedia, puede constituir un delito penal.

Por su parte, la sextorsión o extorsión sexual es una forma de explotación sexual, en la cual una persona es inducida o chantajeada —generalmente por aplicaciones de mensajería por Internet— con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales.

De manera general, los extorsionadores se comunican con las víctimas por medio de perfiles falsos en redes sociales bajo engaños de buenas intenciones. Según la enciclopedia digital consultada, la víctima es coaccionada para tener relaciones sexuales con alguien, entregar más imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna otra contrapartida, bajo la amenaza de difundir las imágenes originales si no accede a las exigencias del extorsionador.

“Queremos advertir a actores y actrices de este peligro. Debemos siempre proteger nuestra integridad y nuestra imagen, y comprobar la legitimidad de los perfiles en redes sociales”, aconseja la Asociación, al mismo tiempo que informa que, afortunadamente, ninguna de las actrices contactadas cayó en la trampa y denunciaron en Instagram dichos perfiles.

Las identidades falsas usadas fueron: ICRT (con la cuenta falsa @icrt_oficial), Juan Carlos Cremata (@silviocaiozzi), Gerardo Chijona (no se precisa el nombre de su perfil falso) y Silvio Caiozzi (@silviocaiozzi).

Asimismo, la Asociación pide que se comparta la información y se denuncie la cuenta: https://instagram.com/silviocaiozzi?igshid=1fghyoxi2nbxu

Esta forma de acoso también la han sufrido artistas como Taylor Swift, Selena Gómez, Hailey Bieber, entre otros tantos, que incluso han decidido abandonar sus cuentas en la web para evitar los comentarios negativos y llenos de odio, según informa Infobae.

El ciberacoso, según este portal digital, es una práctica cada vez más frecuente. La víctima es amedrentada y amenazada por medio de redes sociales o la web para colocarlos en un estado de vulnerabilidad y hasta depresivo.

En junio de 2019 se conoció el caso de sextorsión que sufrió la actriz y cantante de 21 años Bella Thorne, famosa por su trabajo en 'Famous in love', y la serie de Disney Channel 'Shake it up'. Según contó Yasss, el portal de noticias de Mediaset España, Thorne contó que había sido chantajeada con publicar unas imágenes que ella envió a una persona a través de su cuenta de Twitter.

Ante la presión del ciberacosador, Bella Thorne decidió denunciar el caso ante el FBI y, además, publicar esas fotos en las que podía verse su cuerpo desnudo en sus redes sociales para desactivar sus amenazas: "Esta noche dormiré mejor sabiendo que he recuperado el poder. Tú no puedes controlar mi vida y nunca podrás".