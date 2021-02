Ministerio de Cultura de Cuba ataca a Gente de Zona por la canción Patria y Vida

El Ministerio de Cultura de Cuba se burló del dúo Gente de Zona por su participación en la canción 'Patria y Vida', dedicada a exigir el fin de la dictadura y que refleja el sentir de muchos cubanos fuera y dentro de la Isla.

En una publicación en su muro de Facebook que ya fue eliminada, el organismo estatal se burla de los cantantes Randy Malcom y Alexander Delgado, a los que muestra como personas que solo actúan motivadas por el interés económico.

"Otaola me metió el pie para que hablara mierda de Cuba", dice Randy. A lo que su compañero responde: "Mientras nos paguen, hablamos mierda hasta del Papa".

Captura de post de Facebook/ Ministerio de Cultura de Cuba

También el periodista oficialista Manuel Henríquez Lagarde, del portal digital Cubasí, posteó un meme de Alexander Delgado, Yotuel y Descemer Bueno, en el que dicen que la letra de la canción es de CiberCuba.

Cubasí fue uno de los primeros medios de prensa oficialistas en arremeter contra el tema musical 'Patria y Vida', al que calificó de "canto a la autoignominia".

Según la publicación, la canción "no pasa de ser una instrumentación, en tono urbano, de los clichés que la propaganda anticubana de Miami esparce" en páginas en Internet "dedicadas a denigrar a Cuba".

Por su parte Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas y quien durante muchos años fuera el ministro de Cultura en Cuba, expresó calificó el tema como un "panfleto musical", y dijo que sus intérpretes son un "un coro de anexionistas atacando a su tierra".

Según escribió Prieto en su cuenta de Twitter, el objetivo de "Patria y Vida" es "suplantar desde Estados Unidos nuestro entrañable 'Patria o muerte'".

También un artículo del diario Granma arremetió contra el número musical, cuyo videoclip ya superó las 500.000 reproducciones en YouTube.

El texto del periódico defiende la consigna Patria o muerte como "la única forma de no ser perros de una ideología opresora", y además ataca a Gente de Zona, Yotuel, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, a los que tilda de oportunistas y zombis hipnotizados por el mercado.

"Esa canción empantanada de odio que intenta burlarse de todo lo que somos (...); esa canción que intenta cambiar a Cuba por un millón de vistas en YouTube, que pretende negociar nuestro prestigio por los likes; esa canción de seis zombis hipnotizados por el bum y el mercado, de seis tipos presos de la hegemonía y el egoísmo, de seis ratas que no conocen que a este pueblo...", escribió el periodista Pedro Jorge Velázquez.

"Esa canción trapera y cobarde no me representa. Su odio no me representa. Su asquerosa letra no me representa. Gente de Zona no me representa. Me representa Martí. Descemer Bueno no me representa. Me representa el Che. Maykel Osorbo no me representa. Me representa Silvio. El Funky no me representa. Me representa Israel. Yotuel a mí no me representa. Me representa Fidel", añadió.

Mientras, los representantes y defensores del régimen manifiestan su repulsa, los autores del proyecto musical muestran su orgullo por la acogida que ha tenido 'Patria y Vida' en la población.

"Esta canción va a ser un himno de libertad, un golpe durísimo para la dictadura", subrayó El Funky.