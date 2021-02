El Funky sobre el éxito de Patria y Vida: "Cuando la realidad llega, la mentira se aparta"

El rapero cubano Eliexer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky (14 de noviembre de 1981), ha contado hoy en una entrevista concedida a CiberCuba las circunstancias en las que fue grabada en La Habana su actuación y la de Maykel Osorbo, incorporadas al vídeoclip "Patria y Vida", el remix que en menos de 48 horas acumula más de 600.000 visualizaciones en el canal de YouTube del cantante Yotuel Romero.

Pero no sólo ha hablado del éxito de la canción del momento. También se ha referido a la relación de amistad que le une a Maykel Osorbo; a cómo entró en "Patria y Vida"; a lo que sueña para la Cuba del futuro; lo difícil que es vivir del rap en La Habana y a por qué dejó la música cuando nació su primer hijo.

CiberCuba: Si algún cubano quiere saber cómo es El Funky, ¿qué le diría?

El Funky: Si alguien pregunta quién es El Funky, yo le diría que es otro cubano, con valores e ideales. Honesto. Un tipo luchador y un gran artista que aboga por un cambio en su país.

Cuando escucha "Patria y Vida" por las calles de La Habana, ¿qué siente?

Déjame decirte, ese tema sale como a las siete u ocho de la noche (del 16 de febrero de 2021) y al otro día en la mañana, Maykel (Osorbo) y yo estábamos tomándonos un cafecito y en la otra cuadra ya había un bicitaxi con el tema a todo volumen.

Lo primero que pensé fue: 'No, no puedo creerlo'. Y le pregunto a Maykel, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Y me dijo, sí, asere, vamos pa' allí. Y cuando llegamos al bicitaxi, el muchacho, que tenía el tema a todo volumen, y nos vio, fue como diciendo: ¡Ño, ustedes, sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos abrazó.

Sé que ese tema va a repercutir mucho aquí en Cuba, como también va a traer muchos problemas. En muchos lugares no se va a poder poner. Pero tú sabes cómo es esto: lo prohibido es lo más buscado y cuando la realidad llega, la mentira se aparta.

¿Por qué cree que "Patria y Vida" ha conectado con tantos cubanos?

Tiene más de 500.000 visualizaciones en menos de 48 horas y estoy seguro de que se va a montar en millones porque esta canción fue hecha con el objetivo de que la escuche cualquier cubano en cualquier parte del mundo, que se sienta identificado con un himno de guerra y de libertad.

¿Qué pensó cuando lo invitaron a entrar en un proyecto con Descemer Bueno, Gente de Zona y Yotuel Romero? ¿Quién le contactó?

Bueno cuando a mí me hicieron saber que iba a ser partícipe de este tema con estos artistas conocidos internacionalmente, imagínate tú, yo no dudé y más para hacer una canción como ésta.

Realmente ellos habían contactado con Maykel (Osorbo) pero como yo trabajo con Maykel, entonces, me metieron, como aquel que dice. Yotuel, que fue el de la idea, aceptó y escuchó mi parte y le gustó muchísimo y me dijo: Sí, hermano, usted está ahí también.

Cuénteme, ¿cómo consiguieron grabar el vídeoclip en La Habana?

Para grabar esto, grabamos nuestras partes y después las mandamos por correo. Fue bastante fácil la parte de audio. Lo difícil fue hacer la parte visual. El muchacho que trabaja con nosotros, Angelo Troya, que ha estado ahí, desde los inicios, tenía una cámara que no tenía una calidad parecida a la de ellos (el resto de artistas de Miami).

Tuvimos que empeñar esa cámara para poder alquilar otra de mejor calidad. Ya tú sabes. Burlamos a los opresores. Estuvieron las personas que tenían que estar. Nosotros hubiéramos querido que estuviera el piquete de nosotros; los amigos, pero no se pudo.

También tuvimos que alquilar luces y un telón. Al otro día, los dueños de estas cosas, le mandaron un texto a Ángelo Troya y le dijeron que no hiciera más eso. El miedo es una cosa que está sembrada en el cubano.

Esto (la grabación) fue como a las ocho y pico de la noche y tuvimos que quedarnos en esa casa 'equis', donde hicimos eso porque después de las nueve de la noche aquí había toque de queda. Es decir, nos quedamos de un día para otro para poder filmar esas partes.

Su trabajo ha recibido los halagos de Descemer Bueno. ¿Esperaba debutar para el gran público de esta manera?

Para mí esto es un gran paso. Yo llevo más de 15 años de carrera; más de 15 años rapeando y esto era un momento histórico tanto para la música urbana como para Cuba, para nuestro pueblo, para nuestra libertad. La parte mía sé que está bastante profunda porque me metí adentro del tema y me llegó al corazón de verdad y puso a funcionar el bolígrafo. Hubo muy buena conexión, muy buena conexión.

Yo empecé mi carrera sobre el año 2000 y estuve un tiempo sin hacer música, totalmente quitado porque a partir de mi primer hijo, el varón (tengo dos), Jason, dejé la música a un lado porque hay que trabajar. El rap en Cuba no da dinero. El rap en Cuba es súper marginado y es uno de los géneros que el Gobierno pisa por la manera de expresarse, por sus letras.

Y en el año 2013, yo tenía una cafetería en mi casa, estaba vendiendo pizzas y Maykel fue a mi casa y me dijo: "Hermano, tú eres un gran talento. Yo te conozco desde hace muchos años. Tengo un estudio a mi disposición y me gustaría que fuéramos para allá y que trabajemos. Y desde ese día, hasta el sol de hoy, no he dejado de hacer música. Más nunca. Sentí que eso es lo que yo soy. Música, rap, era mi objetivo por el que vine realmente a la vida porque no sé hacer más nada, creo.

¿Ha vuelto a ver el vídeoclip de Patria y Vida? ¿Se siente satisfecho? ¿Qué podemos esperar ahora de El Funky?

Después de haber creado esta canción bien pensada, con un video tan bello que se logró, con unos textos tan limpios y directos, creéme que me siento, aparte de muy contento, muy orgulloso. Vuelvo y te repito: esto es una página en la historia tanto para el arte como para nuestro país y de verdad que sé que van a venir buenos proyectos y más cosas. Hay mucho trabajo por hacer y este es el principio. Éste es el inicio.

¿Cómo es la Cuba con la que sueña El Funky?

La Cuba con la que sueña El Funky es como la quisieran todos los cubanos: que exista la libertad de expresión, que todos tengan derechos y que todos los cubanos, en cualquier parte del mundo que estén puedan venir a su tierra no porque hayan hecho una canción o hayan pensado diferente, para que sea la Cuba bonita que siempre hemos soñado.