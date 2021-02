La boda de la actriz cubana Yenisse Soria y Leonardo Benítez, el popular policía de Tras la Huella

La actriz cubana Yenisse Soria contrajo nupcias en La Habana con Leonardo Benítez, el popular policía del espacio Tras la Huella, y ambos quisieron compartir con sus fans un mensaje cargado de humor.

La pareja compartió un video en Instagram donde desde un carro descapotable y vestidos de novios confirmaron la celebración de la boda en la tarde de este domingo. "Amor en tiempos de coronavirus", titularon su post.

"Para las mujeres que decían que Leonardo Benítez no se casaba, pues yo me lo llevé", dijo entre risas la actriz, recordada por las telenovelas Santa María del Porvenir, Cuando el amor no alcanza y la serie Rompiendo el silencio.

"Me lo llevé con amor, me lo llevé con comprensión", afirmó Yenisse Soria.

El popular actor dijo por su parte que se sentía el hombre más feliz de la tierra, y que la decisión de contraer matrimonio había sido lo mejor que le había pasado en su vida.

En el pertfil de Soria la actriz también compartió una foto de la boda y un mensaje de felicidad.

"Así nos va ... de puro amor!!! Con fuegos artificiales incluidos. Felicidad mi gente Felicidaaaad...", expresó.

La confirmación de la boda ha generado más de 5 000 reacciones en la red social, de colegas y admiradores que desean muchos años de felicidad a la pareja.

Leonardo Benitez además de trabajar en el policiaco Tras la huella es recordado por su actuación en más de 15 películas entre las que se encuentran Ciudad en rojo (2009), de Rebeca Chávez; 7 días en La Habana (2012), de varios realizadores; Fátima o el Parque de la Fraternidad (2015), de Jorge Perugorría; La emboscada (2015), de Alejandro Gil; 4 estaciones en la Habana (2016), de Félix Vizcarret y en la comedia melancólica “Habana Selfies”, estrenada en la isla en 2019.

