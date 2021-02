El impresionante cambio físico de Nicky Jam: Las claves de su bajada de peso

Nicky Jam vivió un impactante cambio físico en el último año. Los meses de cuarentena le sirvieron para quitarse de unos cuantos kilos y también para comenzar a llevar unos hábitos más saludables que quiso mantener tras ese tiempo encerrado. Por ello, el intérprete de Polvo continúa trabajando duramente con el fin de estar sano por fuera y por dentro.

A través de sus redes sociales, el famoso reguetonero ha ido haciendo testigos a sus seguidores de sus progresos físicos con el fin de inspirar y motivar a otros a seguir su ejemplo. Porque sí, es posible. Primero comentó que perdió 30 libras, después 45 y la última vez que se pronunció al respecto en su Instagram fueron 50 las libras que había bajado. ¡Impresionante!

Pero, ¿cuáles han sido las claves para lograr estar así de estupendo?

Acerca de su cambio físico habló el cantante en una charla que mantuvo con el locutor boricua Yo Soy Molusco, a quien confesó que durante tres años estuvo comiendo mal y fue en el 2020 cuando dijo 'hasta aquí'.

"Aproveché en cuarentena y me puse para mi número. Vi a Daddy Yankee que se puso bonito, y si él no ponía excusas, yo pensé 'también me tengo que poner sexy'", comentó, haciendo referencia a su colega y amigo quien ha sido una inspiración para él en estos meses.

Otro de los pensamientos que le impulsaron a dar un cambio radical a su estilo de vida fue el lanzamiento de su próximo álbum. "Bajé de peso porque he hecho tantas canciones buenas y si no tengo la imagen, no tengo nada", dijo.

En cuanto a las claves para lograr su espectacular cambio, no esconde el misterio: deporte y una alimentación saludable.

"Bajé 50 libras en tres meses. Comiendo sano y haciendo ejercicio. Pero la alimentación es todo", confesó sobre su cambio de estilo de vida.

Su ejercicio favorito: el baloncesto

Como a muchas personas, al reguetonero le aburre salir a correr o subirse encima de una máquina para hacerlo. Por ello, se ejercita practicando baloncesto y juega alrededor de siete juegos diarios.

"Yo comía limpio, pero no hacía ejercicio. El baloncesto me entretiene, me obliga a correr de una manera divertida", comentó sobre su afición a este deporte.

Su pasión por el baloncesto también se ha visto reflejada en sus redes sociales, donde hace tan solo unas semanas comentó que ha sido clave para su bajada de peso, pero también para desconectar y divertirse haciendo ejercicio.

"El baloncesto me ayudó a bajar de peso, me ayudó a no tener ni que mirar el teléfono", comentó junto a un post, en el que también mencionó que se siente "como nunca" jugando a este deporte todos los días.

Otra de las claves para haber logrado perder esas libras de más es la alimentación y El Cangri reveló cómo la cuida.

"Como super limpio. Por la mañana como lo que me da la gana. En el almuerzo como un carbohidrato simple con una proteína y por la tarde solo como proteína después de hacer ejercicio", dijo. Aún así, matizó que "el ejercicio es lo más importante" a la hora de perder peso.

Aquí la entrevista en la que habla de su bajada de peso:

