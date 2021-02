Guerra de músicos cubanos: Yoel sale en defensa de Israel Rojas y critica a Descemer como cantante

Yoel Martínez, miembro del dúo Buena Fe, salió en defensa de Israel Rojas tras la polémica suscitada en redes sociales entre ambos músicos.

El guitarrista criticó a Descemer por sus comentarios contra Rojas y cuestionó su calidad como músico.

"Es verdad que Israel no estudió música. Pero yo sí. Y reconozco que eres buen músico, buen bajista y cómo todo compositor tienes canciones buenas y malas. Pero no te engañes, se la pones muy difícil al oyente con un característico "Trino Caprino" que no te favorece. No confundas el mercado con la música", dijo.

Para Martínez, Descemer intentó escudarse en el fallecido trovador cubano Santiago Feliú "para hablar basura sobre Israel", a pesar que este lo defendiera en múltiples ocasiones en el pasado.

"La gente nos decía que usted era un fraude pues no se oía como en el disco e Israel te justificaba alegando que tenías mucho trabajo y de seguro estabas afectado. Nunca le rió la gracia a los que se burlaban de ti", comentó.

Yoel se refiere al álbum Bueno, que salió al mercado en 2012, y en el que Descemer e Israel comparten la canción Ser de Sol.

Yoel le sugirió a Descemer al final de su post que necesitaba ayuda de un especialista en rehabilitación para encontrar el camino de la ética.

"Lo que Dios te dió, San Pedro te lo bendiga. Pero, la humildad no está en los post y las directas. Crees que eres humilde y no es verdad. Dices ser cristiano, pero la soberbia te está haciendo daño espiritualmente. Ojalá que pronto encuentres el camino de la ética. Que Dios (a través de un especialista en rehabilitación) te ayude y te bendiga", concluyó.

El origen de la polémica

Los comentarios de Yoel Martínez responden a una polémica sostenida desde hace viarios días en redes sociales entre Israel Rojas y Descemer Bueno a propósito de la canción Patria y Vida.

Todo comenzó en un post del trovador Ray Fernández en el que ironiza con la frase que que Yotuel escribió en su pecho para el videoclip del tema.

En la publicación Rojas y el trovador Adrián Berazaín dejaron varios comentarios a los que Descemer respondió en un video transmitido en su página de Facebook donde los acusaba de ponerse del lado del Gobierno de La Habana e ignorar los reclamos del pueblo.

"Es muy fácil ser comunista subiéndote en los aviones de los presidentes que no dejan que los países coman", les dijo y aclaró que el texto de Patria y Vida estaba dirigido a la dictadura cubana. "Si ustedes se lo están tomando personal es porque pertenecen a ella".

Israel respondió luego en sus redes sociales explicándole que nunca había tenido sentimientos en su contra, ni lo había envidado.

"Cuando tus antiguos colegas son ahora tus enemigos y tus antiguos enemigos, te ven arrastrándote, suplicándoles atención, treguas y acuerdos... todos, (de derechas o de izquierdas) te miran y no ven más que a un Efialtes de Tesalia", comentó.

Poco después Descemer replicó el comentario de Rojas: "La recompensa que le prometieron a Efialtes por la traición nunca la vio... Como mismo no verás tú recompensa alguna de los que hoy defiendes. No dudarán el ponerse en tu contra en el primer instante que dejes de servirles de instrumento y de vocero", dijo.

El debate, a partir de criterios encontrados por la letra de la canción Patria y Vida, incluye no solo a los músicos, sino a medios oficialistas y funcionarios públicos en Cuba que han cuestionado al tema y a los que lo interpretan.

Patria y Vida, en la que participan Yotuel Romero, Gente de Zona, Maykel Osorbo y el Funky, se estrenó el 17 de febrero en YouTube. La canción tiene hasta el momento de redactar esta nota más de 1 millon 870 mil reproducciones.

