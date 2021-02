Emotivas palabras de La Diosa a Jorge Junior: "Te pusiste de escudo para que más nadie me hiciera daño aquí"

La cantante cubana La Diosa dedicó unas emotivas palabras al reguetonero Jorge Junior, por su apoyo incondicional y por devolverle la confianza en su carrera musical.

"Eres quien me recogió perdida sin un sueño, quien recibió una mujer muerta por dentro, la persona más sufrida de este mundo, estropeada en toda palabra, desconsiderada por todos en este país, pisoteada por la vida, lograste devolver mi sonrisa, lograste hacerme sentir otra vez que nací para cantar", escribió La Diosa.

"Cuando había perdido todas mis fuerzas me diste la tuya, te pusiste de escudo para que nadie más me hiciera daño aquí, mi corazón latió gracias a ti, lo que hemos vivido juntos no tiene comparación en este mundo con otra cosa que no sea la verdadera hermandad", subrayó la cantante.

Las palabras de La Diosa llegan a raíz de un contrato con la compañía Amboss Media, que le compró el máster de su disco por 100 000 dólares, proyecto que pone fin al paso de la cantante por la agrupación Los 4, de Jorge Junior, a la que se unió oficialmente en septiembre pasado.

"No puedo decirte que me siento radiante con este contrato y feliz de hacer un proyecto ahora que me has puesto todo. Mi alma y mi corazón se quedó en tu casa contigo, con Julita, con tus hijos. Sé que debo seguir, tienes razón, no puedo ser tu corista", confesó la artista.

Para La Diosa, su paso por Los 4 fue un gran aprendizaje, una gran oportunidad por la que se siente agradecida: "Disfruté cada concierto a plenitud me pusieras donde me pusieras, la plaza no me determinó jamás, así ha sido nuestra unión, sé que me comporté a la altura en cuanto a fidelidad, dedicación, cumplimiento, respeto, consideración, agradecimiento".

Jorge Junior ya le había dedicado unas bonitas palabras de despedida a La Diosa, en las que aseguraba que no había nadie que pudiera reemplazarla y que su lugar en la agrupación siempre estaría disponible.

