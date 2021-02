Banco Nacional de Cuba emitirá monedas dedicadas a Alicia Alonso

El Banco Nacional de Cuba emitirá monedas dedicadas a la Primma Ballerina Assoluta Alicia Alonso, fallecida en 2019 a sus 98 años.

Las monedas, que se distribuirán para fines numismáticos, pretenden ser una especie de homenaje a la bailarina en su centenario.

Las piezas llevarán impresa en el anverso la imagen de quien fuera por años la directora general de la compañía de danza clásica Ballet Nacional de Cuba (BNC). En el reverso, las monedas llevarán estampado el escudo de Cuba.

El BNC imprimirá 200 ejemplares en oro, 2.000 en plata y 5.000 en cuni (aleación de cobre y níquel).

El Ballet Nacional de Cuba informó que de la acuñación de las monedas se encargará la empresa comercializadora integral de Tecnologías Especiales Desarrolladas a través de la Casa de la Moneda de Cuba.

Como parte de las celebraciones por el centenario del nacimiento de Alicia Alonso, el BNC realizó celebraciones en el Gran Teatro de La Habana, sede de la compañía de ballet cubana.

Como parte del programa de celebraciones estuvo el estreno mundial de Unto The End, We Meet (Hasta el final, nos encontramos), coreografiada por el estadounidense Kyle Abraham y montada sobre música del compositor estonio Arvo Pärt.