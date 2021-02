Madre cubana denuncia que su hijo se contagió de VIH por negligencia médica al nacer

Una madre cubana, portadora de VIH, ha denunciado que su hijo -que hoy tiene cinco años- se contagió al nacer por negligencia médica.

“Mi cesárea no me la programaron, me llevaron al hospital de un día para otro. Me la hizo un estudiante de quinto año (de medicina) y no un profesional, como debió haber sido”, explicó Evelyn Pineda Concepción, de 27 años, en declaraciones a Cubanet.

La joven de 27 años explica que la consecuencia fue que su hijo resultó infectado al nacer porque, por un mal procedimiento quirúrgico, su fuente se reventó dentro del vientre y ello habría provocado el contagio del bebé.

“Me dijeron que no había marcha atrás, y que lo que había pasado ya había pasado, y que ahora lo que había que hacer era enfocarse en la salud del niño, que le iban a dar la tensión médica que llevaba”, relata la madre, que argumenta que cinco años después el Sistema de Salud cubano no ha cumplido nada de lo que le prometió.

La mujer se queja de que escasean los retrovirales con los que debe medicarse su pequeño hijo, y añade que pese a la ayuda prometida, “no le dan ni para que se alimente, porque una libra de carne, eso no le da para el mes y mucho menos a un niño enfermo”, concluye.

El reporte escrito del citado medio precisa que los hechos ocurrieron en el Hospital Materno Infantil del municipio Guanabacoa, conocido popularmente como “La Fátima”.

“Debido a todo estos atropellos, estos abusos, yo me metí a activista de Derechos Humanos y ahora sufro más discriminación aún”, apuntó la joven que forma parte del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), una organización no gubernamental cuyos integrantes son acosados por la Seguridad del Estado cubano.

Aunque el Gobierno cubano asegura que eliminó la transmisión del VIH entre madres e hijos desde 2015, este testimonio contradice la información oficial.