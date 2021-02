La actriz cubana Tahimí Alvariño está de cumpleaños: Agradezco la grandeza de estar viva

La popular actriz cubana Tahimí Alvariño hoy está de cumpleaños, y llega a sus 53 agradecida y llena de vida, según aseguró ella misma en sus redes sociales.

"Agradezco esta nueva vuelta al Sol, llena de vida y de ganas", dijo Alvariño.

"Gracias a mis padres, a mis hijos, a mis hermanas, a mi familia, a mis amigos por llenar mi vida de alegrías y de amor incondicional. Agradezco la grandeza de estar viva y viviendo!!!! Hoy se celebra!!!!", agregó.

Una de las primeras en felicitarla en la red social Instagram fue su hermana Maria Karla Rivero Veloz: "Tú eres el regalo más lindo que me hizo mamita", dijo.

Captura de Instagram

Su otra hermana, la actriz Claudia Alvariño, escribió: "Feliz cumpleaños a la menor de las hermanas, la de la risa más bella y única. Te amo tata".

Captura de Instagram

La actriz Alicia Hechevarría Vidal felicitó a Tahimí y a la actriz Blanca Rosa Blanco, quien también está de cumpleaños este 24 de febrero.

"Hoy es un día muy especial. Estas dos mujerones hermosas están de cumpleaños", escribió.

Captura de Instagram

En entrevista para CiberCuba, Tahimí se define como una mujer alegre, agradecida y familiar.

Según ha dicho, cree en muchas cosas: "Creo en las energías y me guío mucho por la astrología; no en la que sale en las revistas del corazón sino en la ciencia, en el estudio de los planetas y de cómo sus comportamientos influyen en la Tierra. Creo fervientemente en la Luna y en la Cábala, sobre la que he devorado muchos libros, porque se identifica con mi forma de pensar".

