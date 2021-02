Otros 35 trabajadores de la salud en La Habana positivos al coronavirus

El gobierno cubano informó el jueves que en la última jornada 35 trabajadores de la Salud dieron positivos al COVID-19 solo en La Habana.

La cifra representa el 5.22 por ciento del total de casos reportados en la mañana: 670 positivos y cuatro fallecimientos a causa de la enfermedad.

Sin embargo, representa el 9.62 por ciento de los casos constatados en la capital del país, un número bastante elevado según la media histórica.

El director provincial de Salud, Emilio Delgado Iznaga, dijo al diario oficialista Tribuna de La Habana que de los 35 contagiados al menos 10 tienen fuente de infección institucional, es decir, se contaminaron en los hospitales donde laboran.

Al inicio de la pandemia varios galenos denunciaron que no contaban con equipos de protección adecuados para protegerse de la pandemia en los hospitales; no obstante, no se han reportado muertes de médicos a causa de la enfermedad.

El pasado año estuvo muy grave el Jefe de Terapia Intermedia del Hospital Calixto García en La Habana, y líder de la Iglesia Bautista El Calvario, el doctor Carlos Juan Delgado, pero superó la enfermedad tras varios días en estado crítico.

Delgado Iznaga precisó que en La Habana se analizaron el miércoles 7234 muestras, de las cuales 364 resultaron positivas.

También se cerraron 150 controles de foco y se abrieron 149 en la capital de la isla, para un acumulado de 1226 activos.

Entre ellos se encuentran los brotes que obligaron al cierre este jueves de las tiendas Carlos III y Cuatro Caminos, muy frecuentadas por la población habanera.

“En estos momentos se realiza la desinfección de los complejos de tiendas y se estudia el universo epidemiológico para llegar a todos los contactos”, se informó en el rotativo consultado.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, exigió a las instituciones extremar las medidas sanitarias para evitar el surgimiento de focos y brotes de coronavirus que luego son muy difíciles de frenar en el complejo entramado epidemiológico que atraviesa la ciudad.

Hasta la actualidad se acumulan 312 fallecidos por coronavirus en Cuba, para una tasa de letalidad del 0,66 por ciento.

El municipio más comprometido del país es Centro Habana, que es también el más densamente poblado de la isla.