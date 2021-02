Opositor cubano Adrián Coroneaux será juzgado el 1 de marzo por el delito de atentado

El activista político cubano Adrián Coroneaux Stevens, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), será llevado ante los tribunales el próximo primero de marzo acusado de un delito de atentado, apenas 23 días después de salir de la cárcel.

Coroneaux, delegado del MONR en el municipio capitalino de Marianao, quedó en libertad el pasado 5 de febrero, tras permanecer nueve meses de prisión preventiva en la cárcel de Valle Grande.

"Allí recibí malos tratos de los guardias. Se me negó la atención médica. El 26 de julio me llevaron para una celda de castigo ‘por motivos de seguridad’ y me mantuvieron aislado por 13 días, solo por ser defensor de los derechos humanos. También se me prohibieron las llamadas telefónicas, varias veces", reveló a Martí Noticias.

El opositor fue liberado con una fianza de 1.500 pesos y una multa de 2.000 pesos.

"Ahora estoy esperando la vista oral por el cargo de atentado", precisó.

Coroneaux fue encarcelado en junio de 2020, tras permanecer 20 días incomunicado en la sexta unidad policial de Marianao, en espera del juicio.

Fue acusado por el jefe de sector de dicha estación, quien lo había citado a su oficina debido a unas supuestas irregularidades en su trabajo como cuentapropista. Pese a que Coroneaux se presentó de forma voluntaria en el lugar, el oficial lo maltrató y lo imputó por el cargo de atentado.

"El 23 de mayo de 2020 fui a la estación de policía de Marianao debido a una citación que me habían hecho para 'ventilar' cuestiones sobre mi trabajo por cuenta propia. Cuando llegué, el jefe de sector me habló en forma desagradable y me agarró por un brazo, yo me zafé y entonces me golpeó en la cara", detalló el activista.

Coroneaux, de 51 años, posee un taller de carpintería totalmente legal, pese a lo cual sufre el acoso constante de las autoridades, quienes buscan cualquier pretexto para quitarle el derecho a ejercer su actividad. Él es el único sostén de su familia, integrada por su esposa Yurisán Valdés y sus tres hijos.

En junio pasado, cuando fue detenido y enviado a la prisión de Valle Grande, José Díaz Silva, expreso político y líder del MONR, declaró que el propósito del gobierno era sacarlo de la organización "porque es de un liderazgo increíble".

"Un excelente amigo, padre y patriota, y si fue encarcelado es por su gran valor y compromiso. Nunca se dejó doblegar y su lucha siempre fue en las calles", aseguró Díaz Silva.