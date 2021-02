Pablo Milanés afirma que "el reguetón no es música"

El cantautor cubano Pablo Milanés, quien en más de una ocasión ha sido crítico con el género musical reguetón, dijo que a este no lo considera música.

"El rock'n'roll en primer lugar era un género que descendía del blues y se nota fácilmente, y por lo tanto es música y es válida y con el tiempo se fue haciendo mucho más seria y comprometida con el trabajo musical de fondo. El reguetón no tiene antecedentes porque no es música, no tiene antecedentes porque no es ritmo, no tiene antecedentes porque mucho menos es texto, todo me parece que es muy decadente y por eso lo critico", dijo el cantante cubano al medio ABC.

Esta no es la primera vez que el autor de temas como "Yolanda" o "El breve espacio" se pronuncia en contra del reguetón.

Según Milanés, el reguetón "es algo que escapa a los artistas y al público (...), ellos siguen los derroteros que se les permiten a los medios de difusión. Los estados son los que tienen la responsabilidad de educar a las poblaciones para que sepan escuchar, para que sepan sentir".

"La música, por supuesto, tiene una función social, poética, espiritual y eso no se puede dejar atrás", sostuvo.

En otra ocasión Pablo calificó el reguetón de música simple, superficial, carente de poesía y de espíritu; y lo resumió todo en el término "música de emergencia".

“Es una pena que se escuche esa música. Sufro mucho porque durante toda mi vida he intentado rescatar la poesía para la obra popular, y los medios terminan imponiendo otras cosas”, dijo.

Tras varias de las críticas que Pablo hizo al reguetón, el reguetonero Wisin le respondió: "Espero que próximamente cambie de opinión y que pueda empezar a ver la música y el arte desde otro punto de vista", dijo el cantante del género urbano.

"A esa persona le digo que en el caso de nosotros, mío, de mi empresa, todo lo que hacemos es tratar de hacer cosas grandes, tratar de evolucionar. Obviamente no todo lo hemos hecho bien, pero siempre tratamos de crecer, de buscar esa manera de hacer lo correcto de manera profesional, de trabajar con grandes artistas no tan solo del género urbano sino de podernos fusionar con otros géneros. Esa es nuestra intención", explicó Wisin.