Cubanos critican "Declaración" que arremete contra Patria y Vida en nombre de los residentes en Europa

Un grupo de cubanos rechazó la "Declaración contra la ignominia", un documento divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla y firmado por asociaciones de residentes en Europa en el que se criticó el tema musical Patria y Vida, así como el encuentro organizado por varios artistas con el Parlamento Europeo.

El documento, suscrito por las asociaciones de cubanos residentes en el exterior, menciona que "los confundidos, los oportunistas, los traidores, los vendepatria, ya han sido condenados por la historia".

"Condenamos y repudiamos resueltamente la canción que han titulado ignominiosamente Patria y Vida, por ser una afrenta al pueblo cubano y su historia", dice el documento.

La declaración calificó de "panfleto político" el encuentro de este viernes entre el Parlamento Europeo y algunos artistas cubanos, en el cual se criticó al régimen de La Habana y se exigió libertades para el pueblo y respeto por los derechos humanos.

"Un Parlamento, que debiera escuchar a voces diversas, por sus supuestos valores democráticos, pero que misteriosamente solo le gusta escuchar los cantos apoyados por el financiamiento de la potencia que nos odia y desearía vernos de rodillas. Pero Cuba no es una nación europea", dice el panfleto.

Entre los cubanos residentes en Eurpa que protestó se encuentra Yunier Suárez, quien pidió que se publicaran los nombres de todas las personas y organizaciones que suscribieron el documento.

"Yo DEMANDO que: Se EXPONGA PÚBLICAMENTE quienes y cuáles son las Asociaciones de Cubanos en Europa, y los firmantes de este documento, con nombres y apellidos. Porque YO , Yunier Suárez Rodríguez , ciudadano cubano y ciudadano nacionalizado en España por derecho y porque me da la gana, NO HE FIRMADO, ni acepto representación alguna en este documento panfletario", dijo Suárez a través de su página de Facebook.

La editora Masiel Rubio, residente en España, también manifestó su opinión sobre el documento suscrito, entre otros, la Asociación "Che Guevara", de cubanos residentes en Irlanda.

"Como mismo hacemos nosotros cuando sale alguna carta por iniciativa de los muchos colectivos disidentes, ellos también deberían tener públicas sus firmas. Aunque es fácil imaginarse que puede no haberlas, que pueden ser los funcionarios de consulados o agentes de la seguridad como los que enviaron hace años a esta casa", expresó Masiel.

Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también rechazó el texto que divulgó el MINREX.

Para el expreso político la ignominia es reconocer, en ese fracaso que es la Revolución cubana, una repercusión positiva para los ciudadanos de la isla.

"No hay mas que ver las imágenes que llegan de la isla, cada vez peores. La ignominia es ver lo que ese sistema ha provocado en Venezuela. Ignominia es decirle a los cubanos que reclamar derechos es intentar adueñarse de algo que nos pertenece, porque Cuba es de todos los cubanos".

CiberCuba intentó contactar con Yordanka Leonard, presidenta de la Asociación de Cubanos residentes en Irlanda, la única asociación que menciona el MINREX en su portal web, pero al momento de redactar esta nota no respondió a nuestros mensajes y ni llamadas telefónicas.