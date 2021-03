Periodista cubana Mónica Baró: Mientras Raúl y Fidel pasaron décadas pidiendo sacrificios al pueblo, su familia vivía entre privilegios

La periodista independiente cubana Mónica Baró denunció la opulencia que ha disfrutado la familia Castro, mientras Raúl y Fidel se pasaron décadas pidiendo esfuerzos y sacrificios al pueblo de Cuba.

"Sin dudas, la Revolución Cubana se hace sólo con los humildes y para los humildes. Para los miembros de la familia Castro, la Revolución Cubana no existe. Mientras Raúl y Fidel se pasaron décadas pidiendo esfuerzos y sacrificios al pueblo de Cuba, le prohibieron todo lo que les pasó por la mente, desde comunicarse con familiares en el exterior hasta entrar a un hotel o tener una línea de celular, su familia vivía entre privilegios", denunció Mónica Baró.

La periodista independiente cubana reaccionó ante un vídeo en que Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, se ve en una carretera de La Habana conduciendo un Mercedes-Benz a más de 140 kilómetros por hora. El joven comenta que ellos son "sencillos", pero tienen que sacar sus juguetes de paseo de vez en cuando, refiriéndose al carro de lujo.

Baró señala en su mensaje en la red social Facebook que ha tenido contacto con personas que conocen o conocieron a los miembros más jóvenes de la familia Castro (Sandro, Gabriela, Vilmita, Alejandro) y no escuchó de ellos una sola historia en la que no se revelen aspectos que denotan los privilegios con que viven en Cuba.

"Aquí no se vale decir que `en cualquier país del mundo los hijos y los nietos de los gobernantes viven bien y blablabla...´ Porque en Cuba no se hizo una Revolución para ser como cualquier país del mundo, porque en cualquier país del mundo los gobernantes y sus familiares tendrían que ser transparentes con sus finanzas, porque en cualquier país del mundo los gobernantes no ponen mil obstáculos a los ciudadanos para emprender y prosperar, porque en cualquier país del mundo los gobernantes no piden a sus electores los sacrificios que piden los gobernantes de Cuba porque saben que no salen electos o reelectos, porque si vamos a ser como cualquier país del mundo tenemos que serlo no sólo para que los descendientes de los Castro vivan con privilegios sino para que todos los ciudadanos disfruten de derechos en igualdad, para que exista libertad de asociación, de prensa, de expresión y de empresa", dijo Mónica Baró.

La periodista independiente indicó además, que si bien "la Revolución Cubana era un sueño de justicia social", en el vídeo en que se ve a Sandro presumiendo de su carro en una autopista, se aprecia que ese sueño o "nació pervertido o se pervirtió por el camino, pero nunca se realizó".

El vídeo de Sandro Castro conduciendo su Mercedes Benz y autodenominándose "sencillo", se comparte en las redes sociales en medio de la escasez y crisis que atraviesa Cuba. Esto ha generado innumerables críticas a la familia Castro por la doble moral con que han hecho política durante más de 60 años.

Además de Mónica Baró, otra de las voces críticas con el vídeo ha sido la del actor y humorista cubano Alexis Valdés quien dedicó a Sandro, unas décimas bajo el título Caretas que caen.

"Es una burla horrorosa/ para un pueblo desgastado/ ver a un tontorrón mimado/ paseándose en su carroza", escribió Alexis Valdés sobre el vídeo.

Sandro Castro es uno de los nietos más conocidos de Fidel Castro y en más de una ocasión ha aparecido en redes especulando con los lujos con que vive, mientras el pueblo de Cuba se sume en la pobreza.