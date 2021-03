Policía cubana circula al activista Esteban Rodríguez por un presunto delito de hurto

El opositor al régimen cubano, Esteban Rodríguez, uno de los acuartelados en Damas 955, fue acusado bajo un presunto delito de hurto, y multado con 5 mil pesos en moneda nacional este lunes.

En la red social Facebook, el también colaborador del medio ADN Cuba, informó sobre el delito que la policía política le fabrica. Según aseguró Rodríguez, el jefe de Sector de su zona le comunicó que estaba involucrado en el hurto de un teléfono celular en el año 2019.

“El jefe de Sector fue a mi casa porque dice que estoy involucrado en un delito de hurto del año 2019. La denuncia está hecha en Zanja. Estoy camino a la Unidad de Zanja, a ver al oficial que está a cargo de esa denuncia”, comienza su transmisión directa Esteban.

Según el activista, se trata de un método empleado por la Seguridad del Estado en Cuba para escarmentar a sus opositores. Rodríguez asegura ser inocente.

“El que no la debe no la teme”, expresó mientras se dirigía hasta la Unidad policial.

“A la vez que entre a esta unidad, no quiero comer, no quiero agua, no quiero nada. Si me sueltan, les diré qué fue lo que pasó”, aseguró Rodríguez horas antes de compartir en las redes una foto de la multa aplicada.

“Dicen que estoy en un proceso por un supuesto delito de hurto”, explicó junto a la captura de la multa, cuyo monto corresponde a 5 mil pesos MN.

Esteban Rodríguez ha sido blanco recurrente del aparato represivo del régimen en las últimas semanas. El activista ha sufrido el acoso y hostigamiento de la policía política a través de detenciones arbitrarias, y ha sido víctima de amenazas de muerte.

El pasado domingo, Rodríguez recibió la amenaza de un usuario de Facebook, en la página de ADN Cuba, donde aseguraban que sería capturado y asesinado de las formas más crueles. El internauta que propinó las amenazas aseguró conocer la dirección del joven, por qué sitios transita, y mencionó el uso de armas blancas (machete) en la ejecución de su ultimátum.

El motivo por el cual el usuario lanzó las amenazas contra Rodríguez parecen estar movidas por cuestiones religiosas y un marcado sesgo político:

“Te metiste en algo sagrado que es la religión y que tanto la Revolución impulsa. Te vamos a casar (cazar), tranquilo”, escribe el usuario al buzón de mensajes de ADN Cuba, medio con el cual colabora Esteban Rodríguez.