Se agota el tiempo: el rap que anima a perder el miedo a la represión en Cuba

El mensaje social del rap cubano está dando dolores de cabeza al régimen un día tras otro en Cuba. El estreno de ‘Se agota el tiempo’, un nuevo tema del género urbano, reúne las voces de Marichal, David D Omni y Raudel Escuadrón en un llamado a la solidaridad entre cubanos para conjurar el miedo metido en el cuerpo por décadas de represión.

“Siento un dolor en mi alma de ver cómo tanta gente / Sigue aguantando en silencio sin expresar lo que siente / Una miseria evidente que no encuentra solución / Y un pueblo mudo que observa el camino hacia su destrucción”, comienza disparando Marichal.

El tema, integrado en el proyecto musical de La Resistencia, da forma a través de sus versos a uno de los sentimientos más profundos en el inconsciente colectivo de los cubanos: el miedo a reclamar derechos y libertades; un acto que supone el enfrentamiento con un régimen que ha desarticulado este pensamiento en la sociedad civil como forma de perpetuarse en el poder.

“Una amarga sensación entre dolor y tristeza / Unas ganas de llorar de observar tanta pobreza / Un cargo de conciencia que da vueltas en mi cabeza / Que me hace alzar la voz por mi pueblo con firmeza”, lamenta Marichal, el autor de temas como DiazCaldosa, Terroristas Mercenarios y Humberto, dedicado el presentador del NTV.

“Pero mi pueblo no expresa toda su inconformidad / Porque en el fondo del pecho todos quieren libertad / La fuerza de voluntad a mi pueblo le han robado / Que sabiendo la verdad aún permanece callado / Mi pueblo vive obstinado pero también asustado / Con miedo individual de terminar arrestado / Sentimiento nacional ese temor inculcado / Porque en Cuba hay implantado un terrorismo de estado”, rapea Marichal.

Por su parte, Raudel Escuadrón anima a los cubanos a perder el miedo a salir a la calle a exigir libertad y derechos. “Un pueblo envuelto en el miedo jamás podrá progresar / Esta canción es pa’ decir tenemos que despertar / Tomar las riendas de un futuro que nos quieren negar / Ellos no son como nosotros, te lo traté de explicar”.

“Desobediencia civil urgentemente / Reclamemos en la calle que por ley nos pertenece / Y no importa si pensamos diferente la cuestión es el poder / Hay que arrebatárselo, que no lo van a ceder / Alza la frente, esta es la hora que todos presienten / El grito es patria y libertad, que más gritemos patria o muerte”, dice Raudel.

La otra voz que toma la palabra en este alegato por el despertar cívico de la nación es la del poeta David D Omni, figura clave en el género urbano de Cuba y que participó en el concierto que ofrecieron Maykel Osorbo y El Funky para mostrar solidaridad hacia Denis Solís, el rapero condenado tras un juicio sumario por enfrentarse a la impunidad de los represores en Cuba.

“Frente al abismo amaneciendo / Un paso más cerca del sol un paso más adentro / Abro mis brazos, me lanzo en el viento / Porque me grita mi corazón no hay abismo si no temo”, rezan los versos de David D Omni.

“Están cagados porque falta poco / Su ‘robolución’ colgando por un moco / Su ordeñamiento pa’ clavar divisas / Imprimiendo papelitos falsos con cara de risa / Y la madre mirando a la mesa / Y los chamacos con el yuma en la cabeza”, describe David en su parte de Se agota el tiempo.

En fechas recientes, Yotuel Romero, autor y uno de los intérpretes del himno del género urbano del momento, Patria y Vida, quiso agradecer a todos los músicos y artistas que se han comprometido con la denuncia del régimen cubano. Marichal, David D Omni y Raudel Escuadrón, estaban entre esos autores al que Yotuel agradeció su compromiso con los derechos humanos y por la libertad de los cubanos.