Escritor cubano Carlos Manuel Álvarez incursiona en el rap

El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez no tiene miedo a incursionar en diversas manifestaciones artísticas y ha dado sus primeros pasos en la música, haciendo rap.

En su perfil de Instagram Carlos Manuel dejó a sus fans un fragmento de video donde se le escucha rapeando, con un mensaje claro por la libertad de Cuba.

"He puesto unas barras en "Lluvia de libertades", el nuevo tema del maestro y amigo Pavel Urkiza", dijo el escritor e invitó a sus seguidores a escuchar el tema.

"Déjala que suba, guayaba y mango, no uva, que vengo a echarla de Cuba. El negro en el encierro, el blanco en el destierro, y pa' to' el mundo el hierro. El exilio no es idilio y de la patria ya no hay rastro", dice un fragmento interpretado por Carlos Manuel.

Pavel Urkiza agradeció al escritor por su aporte a la canción. "¡Hermano querido, gracias por eso! Tu rap era lo que le faltaba a este tema. Que el 2024 nos siga dando buenos momentos de creatividad y alegrías", dijo en los comentarios al post de Carlos Manuel.

"Lluvia de libertades" es un tema de Pavel Urkiza, Boris Larramendi, Luis Bofill, Abel Lescay y Carlos Manuel Álvarez. El videoclip se estrenó este 1 de enero en la plataforma YouTube.

En noviembre Pavel Urkiza versionó junto a Haydée Milanés el himno Virgen Mambisa. Ambos artistas desde Miami pidieron a la Patrona, la libertad de Cuba.

El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez reside en Miami. Este verano presentó su más reciente libro "Los Intrusos" que está dedicado al Movimiento San Isidro. Es una larga crónica sobre el acuartelamiento que cambió el mapa político sentimental de la isla en noviembre del 2020.